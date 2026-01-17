C’è posta per te stasera su Canale 5, Emma e Stefano De Martino sono gli ospiti della puntata del 17 gennaio

Assia e Manuel sono stati i protagonisti della prima puntata di C'è posta per te, in onda lo scorso sabato, con la loro storia. E dopo il perdono in tv, hanno fatto sapere di stare ancora insieme. Lui l'aveva tradita con la vicina di casa, e Assia, una volta scoperto tutto, lo aveva lasciato. Grazie ai consigli di Maria De Filippi, la napoletana ha deciso di riprovarci, essendo ancora innamorata, e aprire la busta. Su Instagram e TikTok, dopo la puntata, la coppia ha condiviso romantiche parole d'amore dedicate alla loro storia. "Non tutte le storie sono perfette. La nostra no. Abbiamo sbagliato, sofferto, pianto tanto. Ma quando l’amore è vero, a volte sceglie di lottare invece di scappare. Oggi siamo qui, più consapevoli, più fragili, più veri", le parole di lei.