C’è posta per te stasera su Canale 5, Emma e Stefano De Martino sono gli ospiti della puntata del 17 gennaio

Stasera, sabato 17 gennaio 2026, su Canale5 torna l'appuntamento con C'è posta per te 2026 con Maria De Filippi. Gli ospiti di questa sera sono Stefano De Martino ed Emma Marrone. Il programma inizia alle X ed è possibile vedere la puntata in diretta streaming su Witty e MediasetInfinity.
Assia e Manuel stanno insieme dopo C'è posta per te
Assia e Manuel sono stati i protagonisti della prima puntata di C'è posta per te, in onda lo scorso sabato, con la loro storia. E dopo il perdono in tv, hanno fatto sapere di stare ancora insieme. Lui l'aveva tradita con la vicina di casa, e Assia, una volta scoperto tutto, lo aveva lasciato. Grazie ai consigli di Maria De Filippi, la napoletana ha deciso di riprovarci, essendo ancora innamorata, e aprire la busta. Su Instagram e TikTok, dopo la puntata, la coppia ha condiviso romantiche parole d'amore dedicate alla loro storia. "Non tutte le storie sono perfette. La nostra no. Abbiamo sbagliato, sofferto, pianto tanto. Ma quando l’amore è vero, a volte sceglie di lottare invece di scappare. Oggi siamo qui, più consapevoli, più fragili, più veri", le parole di lei.
A che ora inizia e finisce C'è Posta per te dopo La Ruota della Fortuna
La seconda puntata di C'è Posta per te di sabato 17 gennaio, partirà regolarmente a conclusione del game show dell'access prime time di Canale 5, ovvero La Ruota della Fortuna. Il programma, quindi, si chiuderà alle 21:40, quindi anche prima rispetto ai soliti orari e darà spazio alle storie raccontate da Maria De Filippi. L'appuntamento con lo show del sabato sera, terminerà alle 00:40, come segnalato sulla Guida Tv di Mediaset.
C'è posta per te stasera su Canale 5, Emma e Stefano De Martino sono gli ospiti della seconda puntata
C'è posta per te torna in tv sabato 17 gennaio 2026 con una nuova puntata ricca di storie e sorprese. Maria De Filippi, in prima serata su Canale5, porterà al centro del suo studio nuovi racconti di vita quotidiana, tra storie d'amore e rapporti familiari burrascosi, e regalerà anche due sorprese ai suoi ospiti in studio. Per il secondo appuntamento del suo ‘people show' ha scelto due volti molto amati dello spettacolo italiano: Emma Marrone e Stefano De Martino.