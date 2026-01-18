Stefano De Martino condivide una foto di quando era fidanzato con Emma, la reazione della cantante

Con una vecchia foto scattata ai tempi della loro storia d’amore, Stefano De Martino ha taggato la ex compagna Emma Marrone a cui oggi lo lega una profonda amicizia. E la risposta della cantante conferma quanto il loro rapporto si sia trasformato in meglio.

Stefano De Martino ricorda la storia d’amore con Emma Marrone attraverso una vecchia foto scattata ai tempi della loro relazione. È accaduto poche ore fa su Instagram, dove il conduttore ha utilizzato uno scatto d’archivio della rivista DiPiù per pubblicizzare il fatto che sia lui sia la cantante, la sera stessa, avrebbero partecipato alla puntata di C’è posta per te del 17 gennaio. Era stata Maria De Filippi a volere la presenza di entrambi nello stesso appuntamento, così da avere con sé in studio due dei suoi pupilli, oggi lanciatissimi ognuno nella rispettiva carriera.

La reazione di Emma Marrone

La reazione di Emma dopo la foto postata da De Martino

“Stasera a C’è posta per te”, ha scritto De Martino nella sua Instagram story a corredo della foto utilizzata per annunciare l’ospitata, uno scatto che risale a una lontana estate, quando lui ed Emma erano poco più che ragazzi appena usciti da Amici. L’immagine dimostra soprattutto come tra i due ex fidanzati ogni astio sia ormai superato. Tanto che Emma, divertita, ha replicato: “Sei talmente scemo che non posso non volerti bene”.

A C’è posta per te, però, Emma e De Martino non si sono mai incontrati: i due sono stati ospiti in momenti differenti della puntata.

Il rapporto tra Stefano De Martino ed Emma Marrone oggi

Sono lontani i tempi in cui Emma dedicava al ballerino — oggi tra i più affermati conduttori Rai — la canzone Bella senz’anima, dopo essere stata lasciata in seguito all’innamoramento di lui per Belén Rodriguez. Da allora è passata molta acqua sotto i ponti e i due sono riusciti a ritrovare un equilibrio, diventando amici.

Prima ancora della story pubblicata per lanciare la puntata di C’è posta per te, c’era stata infatti la partecipazione di Emma a Stasera tutto è possibile, programma condotto proprio dal suo ex compagno. In quell’occasione, entrambi erano riusciti a dimostrare al pubblico che l’affetto che li lega non si è mai spento, sebbene la loro storia d’amore debba ormai considerarsi definitivamente archiviata.