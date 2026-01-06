“Emma rifiuta l’invito di Stefano De Martino per Affari Tuoi Speciale Lotteria”, in che rapporti sono i due ex

Emma Marrone avrebbe declinato l’invito di Stefano De Martino per la puntata speciale di Affari Tuoi, in onda martedì 6 gennaio. La cantante ha poi parlato del conduttore ed ex fidanzato, rispondendo a una domanda piuttosto intima su di lui.

Nella serata dell'Epifania, dalle ore 21.30, su Rai1 va in onda Affari Tuoi Speciale Lotteria condotto da Stefano De Martino. In studio diversi personaggi del mondo dello spettacolo, come Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani, Nino Frassica. Mistero sull'assenza di Raoul Bova, così come sul nome di Emma Marrone.

Stando a quanto racconta il settimanale Chi, la cantante ed ex fidanzata del conduttore, sarebbe stata invitata nel "programma dei pacchi" dallo stesso De Martino ma avrebbe preferito declinare l'invito. Al momento non si conoscono le motivazioni, ma pare che la cantante abbia scelto di non esserci. Tuttavia, stando alle anticipazioni finora note, l'ex coppia si riunirà in tv il prossimo 10 gennaio, in occasione della prima puntata di C'è Posta Per Te, nella quale saranno entrambi ospiti.

Nel frattempo, Emma è tornata a parlare di Stefano De Martino nel podcast Fuori di Cabello, condotto da Victoria Cabello. La prima puntata uscirà il 7 gennaio ma sui social circolano già alcuni momenti della chiacchierata, in particolare uno in cui è stato chiesto alla cantante di ‘autovalutarsi' in ambito amoroso, in una scala da 1 a 10, "dove 20 è Stefano De Martino". "Ma io cosa ne so?", ha risposto la cantante un po' imbarazzata per l'argomento.