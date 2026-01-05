Il giallo di Raoul Bova allo speciale Affari Tuoi: Stefano De Martino lo aveva annunciato ma non è tra gli ospiti

Raoul Bova non è più nella lista degli ospiti di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, la puntata del game show in programma per il 6 gennaio 2026, in diretta su Rai 1. L’attore era stato annunciato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina solo 3 giorni fa: cosa è successo?

Domani sera, martedì 6 gennaio 2026, torna uno degli appuntamenti più attesi della televisione italiana. Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia, in diretta dalle 20.35 su Rai 1, farà compagnia ai telespettatori nella sera del giorno dell'Epifania. Stefano De Martino condurrà una puntata speciale del suo game show che vedrà protagonista un pacchista, che giocherà contro il dottore, ma anche tanti ospiti pronti a regalare spettacolo e momenti divertenti. La puntata rappresenta il gran finale della Lotteria Italia 2025, concorso a premi abbinato al gioco dei pacchi, ed è pensata come un grande show con personaggi noti della tv, la cui lista è stata annunciata dalla Rai con un comunicato stampa.

A incuriosire i più attenti è l'assenza improvvisa, nell'elenco, di Raoul Bova. L'attore era stato annunciato tra gli ospiti della serata da Stefano De Martino e Herbert Ballerina nella puntata di Affari Tuoi del 2 gennaio 2026. Poco prima che iniziasse la partita di Orazio della Campania, il conduttore aveva rivelato: "Ci saranno tanti amici che vengono a trovarci (in studio, ndr). Quale nome? Francesco Paolantoni, ma anche Raoul Bova, Nino Frassica", le parole dichiarate dal minuto 4.14 circa, della puntata presente sulla piattaforma RaiPlay. Ci sarebbe stato, però, un cambio dell'ultimo minuto perché l'attore non figura più tra gli ospiti della serata. Fanpage.it ha appreso che non ci sarà. Sconosciuti, però, i motivi.

L'intreccio mediatico tra Bova e De Martino

Risulta difficile non notare come i percorsi di Stefano De Martino e Raoul Bova si siano incrociati nelle ultime settimane, seppur involontariamente. Pur appartenendo ad ambiti diversi, si sono ritrovati al centro di una curiosa convergenza di vicende, tra televisione e cronaca rosa. A fare da filo conduttore è stato il gossip, arricchito da alcune foto di paparazzi, che ha accostato il conduttore di Rai 1 a Rocio Munoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. L'incrocio diventa singolare nel momento in cui l'attore viene associato alla lista degli ospiti di Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia, salvo poi scomparire senza spiegazioni ufficiali. Un caso che potrebbe alimentare inevitabilmente il chiacchiericcio.