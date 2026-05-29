Giuseppe e la lettera per il Dottore ad Affari Tuoi: “La vita con me è stata difficile, non bisogna rifiutare un aiuto”

Giuseppe, portiere di Palermo, è stato protagonista della puntata di Affari Tuoi del 28 maggio. Il pacchista ha scritto una lettera per il Dottore per ringraziarlo e, alla fine, torna a casa accettando una sua offerta.

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di giovedì 28 maggio è Giuseppe da Palermo che fa il portiere e ama ripetere la sua canonica frase "non paro rigori, ma chiudo portoni". Ad accompagnarlo c'è la moglie Stefania, i due stanno insieme da 25 anni e hanno una bambina, Ginevra. Il jackpot di Gennarino è di 14mila euro, una cifra record.

La partita inizia con i consueti sei tiri e si aprono subito i pacchi da 50mila e 75mila euro, dopo un pacco blu da 20 euro, la coppia trova il Pacco Nero e purtroppo al suo interno ci sono 100mila euro. La coppia trova anche qualche pacco blu, fortunatamente. La chiamata del Dottore arriva e propone 33mila euro, che la coppia rifiuta e preferisce andare avanti.

Giuseppe imita Stefano De Martino

Dopo la chiamata del Dottore è il momento dei tre tiri consecutivi, ma prima Giuseppe fa una rivelazione al conduttore, dicendogli che aveva iniziato ad imitarlo. "Ogni volta che arrivava la new entry, tu dicevi sempre la stessa frase e io adesso la ripeterò per chiamare il pacco", il condurre incuriosito gli chiede di imitarlo e il portiere siciliano si diletta nel pronunciare la consueta presentazione detta tutta d'un fiato ogni volta che arriva un nuovo concorrente, lasciando di stucco il conduttore, con tanto di battuta di Herbert: "Ma stai attento eh" a voler dire che l'imitazione era particolarmente convincente.

Herbert Ballerina è ancora campione di palleggi

Nel frattempo ragazzo di nome Lorenzo dal pubblico arriva a centro studio e prova a superare il record di palleggi raggiunto da Herbert Ballerina: "Sono 53, se li superi avrai mille euro direttamente dal suo stipendio" dice Stefano De Martino. Ma purtroppo il giovane Lorenzo si ferma a poco più di trenta palleggi sfumando il sogno di superare il record.

La lettera di Giuseppe al Dottore

Una partita piena di emozioni quella di giovedì 28 maggio, dove Giuseppe non solo accetta il cambio proposto dal Dottore, lasciando così i 10mila euro che aveva preso dalla ruota dei pacchi, ma spiazzando tutti dicendo di avere una lettera per il Dottore: "Caro Dottore, prima ancora del gioco volevo dirle grazie, la vita con me non è stata semplice, ma questa esperienza resterà mi ha regalo sorrisi e spensieratezza, comunque andrà questa partita sarà una delle esperienze più belle della mia vita, nella vita ho imparato una cosa: quando arriva un aiuto non si rifiuta mai".

Il finale di Partita di Giuseppe

Con la chiamata successiva il Dottore offre 40mila euro, Giuseppe riflette: "Sono venuto qui per lei, vorrei darle delle ottime possibilità di studio e quindi sono in difficoltà". Ma rifiuta e va avanti, aprendo il pacco da un euro, trova però quello da 200mila. L'offerta del Dottore è di 30mila euro per un solo tiro. Giuseppe non convinto e pensa di accettarla, ma De Martino prova a fargli cambiare idea: "Mi parlavi di un percorso di studi, Ginevra è piccola, secondo me un altro tiro potresti tentare". Quel tiro, però, porta via 300mila euro. Intanto il dottore propone un cambio a Giuseppe che, però, rifiuta trovando Gennarino. La partita continua fino a quando non si arriva ad un finale con soldi sicuri: 15mila euro da un lato, 20mila dall'altro e il Dottore offre 17.500 euro che Giuseppe accetta.