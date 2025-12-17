Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales vicini: “Notte d’amore a casa di lui”, spuntano le foto

Spuntano le foto di Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales paparazzati fuori al portone di casa del conduttore, in momenti diversi. Diva e Donna racconta di “una notte d’amore” trascorsa a casa di lui: nessuna conferma o smentita arriva, però, dai diretti interessati.

Stefano De Martino e Rocio Munoz Morales sono stati paparazzati – in momenti diversi – fuori al portone di casa del conduttore di Affari Tuoi. Da diverse settimane circola la voce che racconta di una vicinanza particolare tra i due volti noti dello spettacolo italiano: dopo la presunta smentita sul gossip arrivata qualche giorno fa dal giornalista di Novella 2000 Roberto Alessi, il settimanale Diva e Donna – che lanciò la notizia settimane fa – ha pubblicato alcune foto scattate dai paparazzi che li incastrerebbero.

I due, stando al racconto della rivista, avrebbero trascorso una "notte d'amore a casa di lui": le immagini li ritraggono mentre escono dal portone di casa del conduttore, da soli e in due momenti diversi, nella stessa serata, a distanza di circa quattro ore. "Lei è uscita dal portone in piena notte", si legge. Stando alla ricostruzione, De Martino sarebbe rientrato in casa da solo intorno alle 21.50, mentre Rocio Munoz Morales sarebbe uscita dallo stesso portone circa quattro ore dopo, nel cuore della notte, nel tentativo di evitare incontri o occhi indiscreti.

L'attrice spagnola dopo la separazione da Raoul Bova, stando a quanto rivelato da Alessi di Novella 2000, si sarebbe dichiarata single. Le immagini che la ritraggono all'esterno del palazzo in cui vive Stefano De Martino potrebbero però far luce sul gossip che parla di una frequentazione segreta, mai confermata o smentita dai diretti interessati. Anche De Martino sarebbe single, dopo la fine della storia d'amore nata la scorsa estate con Caroline Tronelli. Intanto, la loro vicinanza ha superato i confini italiani, arrivando in Spagna. Stando a quanto scrive El Mundo.es, quotidiano spagnolo, i due sarebbero "segretamente innamorati" e potrebbero confermare la loro presunta relazione durante le imminenti vacanze di Natale.