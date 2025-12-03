Rocio Munoz Morales volta pagina con Vittorio Chini dopo Raoul Bova: “Ora nella sua vita c’è un amico speciale”

Rocio Munoz Morales e Vittorio Chini sono stati paparazzati insieme mentre si scambiavano un abbraccio affettuoso alla presentazione del nuovo libro dell’attrice. L’uomo è un manager molto conosciuto nella Roma bene, l’indiscrezione: “I due si frequentano già da tempo”.

Negli ultimi mesi Raoul Bova ha mostrato alla luce del sole la sua nuova storia con Beatrice Arnera, attirando su di sé gran parte dell’attenzione mediatica. Ora, però, lontano dal clamore che ha accompagnato l’ex compagno, anche Rocío Muñoz Morales torna sotto i riflettori per quello che sembrerebbe essere l’inizio di un nuovo capitolo personale. Al suo fianco adesso ci sarebbe Vittorio Chini, manager attivo nel settore sanitario, uomo riservato, sulla cinquantina e lontano dal mondo dello spettacolo.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, non si tratterebbe di una conoscenza recente, ma di una frequentazione coltivata nel tempo, cresciuta in modo discreto e lontano dai gossip. I due sono stati visti insieme alla presentazione del romanzo dell'attrice, "La vita adesso". Un contesto pubblico, dunque, ma la serata si è trasformata in un’occasione in cui la loro vicinanza è apparsa evidente agli occhi dei presenti. Più che una semplice apparizione, è sembrata la conferma di un legame che non ha più bisogno di restare nascosto.

A colpire, in particolare, è stato il comportamento di Chini durante l’evento: le immagini pubblicate sulla rivista mostrano che i due si sono scambiati un lungo abbraccio, prima sotto il palco e poi lontano dagli sguardi del pubblico, lasciando intravedere una confidenza che sembrerebbe oltre la semplice amicizia. "Nessun imbarazzo, nessuna paura di essere visti", cita il settimanale. Questa sarebbe la loro prima vera uscita “ufficiale”, per quanto non annunciata né dichiarata apertamente, in quello che viene descritto come l’inizio di una nuova “amicizia speciale”. Per il momento, dall’attrice non arrivano né conferme né smentite. Rocío sceglie il silenzio, la riservatezza e un profilo basso. Ma una cosa appare chiara: se per Bova il capitolo dell’amore è già ripartito, anche per lei potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina.