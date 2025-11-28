Beatrice Arnera e Raoul Bova “non riescono a staccarsi”, spunta la foto del bacio

Fanno sul serio Beatrice Arnera e Raoul Bova, i due attori di Buongiorno mamma che da numerose settimane sono al centro del gossip. Una foto scattata dai paparazzi di Chi che li ritrae mentre si baciano mette un sigillo sulla relazione tanto chiacchierata ultimamente.

Beatrice Arnera e Raoul Bova sono ufficialmente una coppia. Dopo le paparazzate dei due attori di Buongiorno mamma beccati insieme tra pranzo e cene, da soli o in compagnia, e le dichiarazioni dell'ex di lei, Andrea Pisani, riguardo il gossip, spunta la foto del bacio.

La rivista Chi in un nuovo servizio rende pubblica l'immagine che mette un sigillo sulla relazione tanto chiacchierata negli ultimi mesi, confermata ora dal gesto che non lascia più spazio a dubbi. Il settimanale racconta che i due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi alla stazione Termini di Roma, prima che l'attrice partisse per una tappa del tour nei teatri Intanto ti calmi. Bova la accompagna e la saluta con un bacio, "come se non volesse separarsi".

Già la scorsa settimana erano stati avvistati insieme a Spoleto, sul set di Don Matteo dove furono accolti "con calore dalla troupe della fiction" che vede Bova protagonista. L'attore, tra una ripresa e l'altra, ha anche accompagnato la nuova compagna a mangiare un panino con la porchetta, specialità locale. "Fanno sul serio", scrive Chi.

"Con Andrea Pisani è finita per molte ragioni", le ultime parole di Arnera sulla sua vita privata

La storia con Raoul Bova, nata dopo la separazione da Andrea Pisani, ha messo Beatrice Arnera al centro del gossip, nonostante la sua volontà di mantenere privata la sfera sentimentale. E dopo le dichiarazioni del suo ex che, ospite di Gianluca Gazzoli, ha svelato ogni dettaglio della loro relazione e della loro rottura, è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione sui pettegolezzi e, in particolare, il motivo del suo silenzio. "Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne. Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlò perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea", le sue parole in una story.