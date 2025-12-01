Beatrice Arnera a teatro scherza sul gossip con Bova: “Mica ci siete voi sulla copertina di Diva e Donna”

Beatrice Arnera ha scherzato con il suo pubblico durante lo spettacolo a teatro: “Non abbiate vergogna, mica siete sulla prima pagina di Diva e Donna?”, le parole che fanno riferimento al gossip con Raoul Bova.

Beatrice Arnera è in tour con il suo spettacolo teatrale, Intanto ti calmi, e in una delle ultime tappe, sul palco, ha fatto riferimento alle sue vicende sentimentali che recentemente l'hanno resa protagonista di numerose copertine delle riviste di gossip. Tra queste, quella di Diva e Donna che due mesi fa circa pubblicò una delle prime foto che la raffiguravano accanto a Raoul Bova, il suo (presunto) nuovo compagno. Dopo l'annuncio della crisi con Andrea Pisani, l'attrice è stata paparazzata in più occasioni con il collega con il quale ha diviso il set di Buongiorno mamma. E una settimana fa è stato reso pubblico da Chi anche lo scatto del bacio in pubblico, un gesto che non lascerebbe più spazio a dubbi riguardo la loro relazione.

E dopo tutte le foto dei paparazzi che girano in rete, la Arnera ha scherzato con il suo pubblico. "Avete capito la citazione? Non abbiate vergogna, mica siete sulla prima pagina di Diva e Donna?", ha dichiarato, conquistando le risate e l'applauso del pubblico.

L'attrice da quando è iniziata la crisi con il comico del duo I Panpers ha preferito mantenere privata la sua vita sentimentale. Ha annunciato la separazione dal padre di sua figlia prima di immergersi in un assordante silenzio social: contemporaneamente, però, le riviste e i social la vedevano già felice accanto a Raoul Bova. E dopo il lungo racconto di Andrea Pisani al podcast di Gianluca Gazzoli sulla loro storia e sulle dinamiche della loro rottura, è intervenuta con una story su Instagram per chiarire la sua posizione e il motivo del suo silenzio.

"Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne" – ha scritto su sfondo nero lo scorso 14 novembre – "Non cerco consenso, non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelto di proteggere mia figlia, ma anche Andrea".