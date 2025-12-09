spettacolo
Raoul Bova: “Il rapporto con Rocìo era finito da tempo. Se con Beatrice Arnera è amore? Ci stiamo lavorando”

Raoul Bova in un’intervista ha parlato di quanto gli è accaduto negli ultimi mesi, dalla bufera social alla fine del rapporto con Rocìo Munoz Morales, infine della storia nascente con Beatrice Arnera.
Tra gli ospiti di Atreju, l'evento organizzato da Fratelli d'Italia, ci sarà anche Raoul Bova. L'attore è stato al centro di un caos mediatico questa estate, a seguito della fine del suo rapporto con Rocìo Munoz Morales, ma ancor prima delle chat diffuse con la modella Martina Ceretti. Adesso, invece, di lui si parla per la storia con Beatrice Arnera. Piuttosto restio ad affrontare l'argomento, in un'intervista ha parlato della fine del suo rapporto con la madre delle sue bambine e di come abbia affrontato una attenzione mediatica forse mai avuta prima.

Come Raoul Bova ha vissuto la bufera social

Intervistato dal Corriere della Sera, Bova non nasconde un certo entusiasmo nel partecipare ad Atreju, definendolo un luogo di incontro e di scambio di idee, al quale si presenterà portando anche i suoi figli più grandi, partecipando ad un panel in cui parlerà di fake news e web reputation. Un argomento di cui ha potuto vedere gli effetti in prima persona:

È vero, è stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza

Nei giorni in cui è stato travolto dalla bufera social, quando il suo nome era ovunque non nasconde di aver avuto giorni difficili: "Ma ho avuto l’aiuto di tanti amici. I miei figli, la mia ex moglie Chiara e mia suocera, Annamaria Bernardini de Pace, mi hanno permesso di sbollire la rabbia". L'attore ammette che la vera difficoltà è stata difendersi: "Dagli odiosi commenti social, ma soprattutto da un tizio che si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente". Se c'è un insegnamento che, però, pensa di aver tratto è stato quello di centellinare l'uso dei social, provando a non interagire: "Le insidie che si nascondono dentro quelle pagine sono difficili da intuire e impossibili da gestire".

La fine del rapporto con Rocìo Munoz Morales

Non poteva non esserci un passaggio relativo alla fine della sua relazione con Rocìo Munoz Morales. Una storia finita e sulla quale Bova non si dilunga, spiegando anche il perché, un limite che ha imposto anche alla sua ex:

Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie. Quindi mi scusi ma questo discorso finisce qui

Il suo nome è legato, ora, a Beatrice Arnera, attrice conosciuta sul set di Buongiorno Mamma. Le loro foto in giro per Roma sono comparse sulle pagine dei principali settimanali, come lei stessa ha raccontato durante uno dei suoi spettacoli a teatro.

