Raoul Bova rompe il silenzio: “Brutto vedere la propria vita privata su tutti i social, lo affronto a testa alta”

Raoul Bova ha rotto il silenzio dopo la vicenda personale che l'ha travolto negli scorsi mesi. L'attore era finito al centro dell'attenzione per la sua vita privata, quando erano stati resti pubblici audio e chat con Martina Ceretti, sua presunta amante. "Sto cercando di affrontare la situazione a testa alta. Siamo essere umani", ha raccontato. La prima apparizione in tv sarebbe prevista per questo weekend, sabato 13 o domenica 14 settembre a Verissimo, prima di tornare in serie di successo come Buongiorno, Mamma 3 (dal 17 settembre su Rai1) e in futuro Don Matteo 15.

Raoul Bova ha rotto il silenzio, cosa ha detto sul caso Martina Ceretti

Raoul Bova ha scelto Tv Sorrisi e Canzoni per parlare per la prima volta della sua vita privata, dopo la rottura con la moglie Rocio Munoz Morales e il caso Martina Ceretti. L'attore ha fatto sapere di star bene e di star provando ad affrontare la situazione nel migliore dei modi: "Sto cercando di affrontarla come sono abituato a fare, con la consapevolezza che nella vita tutto può accadere, a testa alta, come mi ha insegnato mio padre. Del resto, siamo esseri umani". Bova ha sottolineato di aver sofferto molto per come sono andate le cose: "Non è stato sicuramente bello vedere la propria vita privata sbattuta su tutti i social, soprattutto perché ha provocato non soltanto il mio dolore e questo lo trovo imperdonabile".

Raoul Bova ha scelto Verissimo per parlarne in tv

Dopo l'intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Raoul Bova è pronto a raccontarsi anche in tv. Per parlare della vicenda che l'ha travolto negli scorsi mesi ha scelto Silvia Toffanin e lo studio di Verissimo dove, stando a quanto racconta Dagospia, sarà ospite di una delle prime puntate di questa edizione. La sua prima intervista in televisione, quindi, sarebbe prevista sabato o domenica 14 settembre su Canale 5. Non sarà un appuntamento in diretta ma, come di consueto, registrato qualche giorno prima della diretta.

Il rapporto di Raoul Bova con i figli e l'ex Rocio Morales

Durante l'estate Bova ha vissuto cambiamenti importanti nella sua vita sentimentale: oltre alla diffusione di audio e messaggi (da parte di Fabrizio Corona) con la sua presunta amante, l'attore ha affrontato la fine del matrimonio con Rocio Munoz Morales dopo oltre 10 anni insieme. Un amore, il loro, che era già in crisi prima del caso che l'ha travolto, ma che ha visto in questo il motivo della rottura definitiva. "Esistono libretti di istruzioni per qualsiasi cosa, ma non per fare i genitori. Cerco comunque di essere un padre presente, stare sempre in ascolto e fare del mio meglio", ha spiegato a proposito del rapporto con i suoi figli.

Bova è padre di Alma e Luna, avute con Rocio Munoz Morales, e di Alessandro Leon e Francesco, nati invece dal precedente matrimonio con l'ex moglie Chiara Giordano. "Con Ale e Franci (i due figli maschi, ndr) ho un rapporto paritario, più adulto e di dialogo", ha rivelato riguardo ai figli maschi. Quanto alle due bambine, di 9 e 6 anni: "Cerco di capire le loro esigenze, a volte solo guardandole. Sono piccole, è necessario prestare più attenzione, osservare i loro comportamenti". E ha poi aggiunto: "Imparo ogni giorno da tutti e quattro, ogni momento insieme è prezioso. Forse l'insegnamento più grande è l'amore incondizionato".