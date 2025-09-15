spettacolo
video suggerito
video suggerito

Rocio Munoz Morales dopo l’intervista di Raoul Bova: “Momento difficile, la priorità sono le mie figlie”

Rocio Munoz Morales torna a parlare del caso Raoul Bova nel corso di una conferenza stampa. Le parole all’indomani della messa in onda dell’intervista dell’attore a Verissimo: “In questo momento, per me la Tv è vitamina. La priorità resta quella di tutelare le mie figlie”.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Sara Leombruno
0 CONDIVISIONI
Immagine

Rocio Munoz Morales torna a parlare del tradimento di Raoul Bova con Martina Ceretti. A domanda diretta nel corso della conferenza stampa di Freeze, il nuovo comedy show che condurrà insieme a Nicola Savino a partire da martedì 16 settembre su Rai 2, l'attrice ha commentato le parole dell'ex compagno nella sua intervista a Verissimo: "In un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo".

Le parole di Rocio Munoz Morales dopo l'intervista di Raoul Bova

Durante il corso della conferenza, la giornalista Laura Rio del Giornale ha domandato alla conduttrice come si sentisse a lavorare in un momento così particolare e se volesse replicare a quanto detto da Bova ieri nella sua intervista a Verissimo. Rocio ha deciso di non sottrarsi alla domanda e ha risposto in modo sereno: "Per me, la Tv e l’intrattenimento sono vitamina. Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere".

Rocio Munoz Morales nel corso della conferenza stampa di Freeze
Rocio Munoz Morales nel corso della conferenza stampa di Freeze

Condurre Freeze le ha dato anche l'opportunità di cambiare aria. Nelle ultime due settimane si è trasferita a Napoli, dove si stanno svolgendo le riprese del comedy show. Una città a cui Rocio si sente particolarmente legata: "I napoletani sono un popolo caloroso e mi trasmettono gioia, ieri mi sono presa del tempo per camminare da sola tra queste strade, ho guardato il cielo, è stato meraviglioso". Proprio ieri, su Canale 5 è andata in onda l'intervista del suo ex a Verissimo ma, su questo argomento, la conduttrice ha ribadito di voler continuare a mantenere il silenzio, "perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita: le mie figlie Luna e Alma".

Cosa aveva detto l'attore a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin, l'attore ha ripercorso la vicenda del suo tradimento a Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti, reso pubblico da Fabrizio Corona. Bova ha parlato di un "tentativo di estorsione" subito dall'imprenditore, dal quale si è difeso e intende continuare a difendersi in tutte le sedi opportune. L'attore si ritiene assolutamente estraneo a responsabilità: "Se sei convinto di esserti comportato nel migliore dei modi con te stesso bisogna camminare a testa alta".

Personaggi
0 CONDIVISIONI
Immagine
Rocio Munoz Morales dopo l'intervista di Bova: "Momento difficile, la priorità sono le mie figlie"
Raoul Bova attacca Corona: "Come chi spara a qualcuno e chiede agli altri di fare lo stesso"
Corona gli risponde in diretta: "Sei e sarai il nulla"
Gli audio a Martina Ceretti diffusi in rete e il tradimento
Chi è Martina Ceretti, la presunta amante dell'attore
Lo scandalo non ha travolto la sua carriera: cinque progetti tra film e serie TV
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views