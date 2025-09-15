Rocio Munoz Morales dopo l’intervista di Raoul Bova: “Momento difficile, la priorità sono le mie figlie”

Rocio Munoz Morales torna a parlare del tradimento di Raoul Bova con Martina Ceretti. A domanda diretta nel corso della conferenza stampa di Freeze, il nuovo comedy show che condurrà insieme a Nicola Savino a partire da martedì 16 settembre su Rai 2, l'attrice ha commentato le parole dell'ex compagno nella sua intervista a Verissimo: "In un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo".

Le parole di Rocio Munoz Morales dopo l'intervista di Raoul Bova

Durante il corso della conferenza, la giornalista Laura Rio del Giornale ha domandato alla conduttrice come si sentisse a lavorare in un momento così particolare e se volesse replicare a quanto detto da Bova ieri nella sua intervista a Verissimo. Rocio ha deciso di non sottrarsi alla domanda e ha risposto in modo sereno: "Per me, la Tv e l’intrattenimento sono vitamina. Confesso che sto vivendo un momento difficile e, in un momento come questo, essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, perché riempie il mio cuore e mi fa sorridere".

Rocio Munoz Morales nel corso della conferenza stampa di Freeze

Condurre Freeze le ha dato anche l'opportunità di cambiare aria. Nelle ultime due settimane si è trasferita a Napoli, dove si stanno svolgendo le riprese del comedy show. Una città a cui Rocio si sente particolarmente legata: "I napoletani sono un popolo caloroso e mi trasmettono gioia, ieri mi sono presa del tempo per camminare da sola tra queste strade, ho guardato il cielo, è stato meraviglioso". Proprio ieri, su Canale 5 è andata in onda l'intervista del suo ex a Verissimo ma, su questo argomento, la conduttrice ha ribadito di voler continuare a mantenere il silenzio, "perché voglio tutelare la cosa più preziosa che ho nella vita: le mie figlie Luna e Alma".

Cosa aveva detto l'attore a Verissimo

Nel salotto di Silvia Toffanin, l'attore ha ripercorso la vicenda del suo tradimento a Rocio Munoz Morales con Martina Ceretti, reso pubblico da Fabrizio Corona. Bova ha parlato di un "tentativo di estorsione" subito dall'imprenditore, dal quale si è difeso e intende continuare a difendersi in tutte le sedi opportune. L'attore si ritiene assolutamente estraneo a responsabilità: "Se sei convinto di esserti comportato nel migliore dei modi con te stesso bisogna camminare a testa alta".