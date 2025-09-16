Alberto Matano spiazza Rocio Munoz Morales: “Non posso non parlare della tua crisi con Bova”, la risposta

Rocio Munoz Morales, ospite di Alberto Matano a La vita in diretta ieri, è tornata a parlare della crisi con Raoul Bova. Il conduttore e suo caro amico si è rivolto a lei dichiarando: “Non possiamo fare finta di nulla”. “Non ho nulla da nascondere”, è stata la risposta dell’attrice.

Dopo la conferenza stampa di Freeze, ieri pomeriggio Rocio Munoz Morales è tornata a parlare della sua situazione sentimentale attuale a La vita in diretta. Il conduttore del programma in onda nel pomeriggio di Rai 1, è un suo caro amico e senza troppi giri di parole le ha chiesto come sta vivendo questo periodo particolare, di crisi, con il marito Raoul Bova. L'intervista di Raoul Bova a Verissimo, andata in onda la scorsa domenica pomeriggio su Canale5, ha inevitabilmente risvegliato la curiosità sulla vicenda che ha riempito le pagine dei giornali durante l'estate.

Le parole di Rocio Munoz Morales ad Alberto Matano

"Non amiamo le finzioni, siamo così come le persone ci vedono. Non possiamo fare finta di nulla, è un momento particolare nell'esistenza tua e di Raoul. Non posso non chiederti di questo" ha dichiarato Alberto Matano a La vita in diretta ieri, davanti alla sua cara amica e ospite Rocio Munoz Morales. L'attrice ha così ribadito la sua situazione, sottolineando di star bene nonostante lo scandalo che l'ha investita. Ora intende tutelare le sue figlie e per questo motivo evita di parlare pubblicamente della vicenda.

"Mah guarda…sto bene. Sicuramente solo io so quello che provo dentro e voglio che rimanga così. Ho la possibilità di avere persone intorno che mi amano tu ne fai parte. In questo momento difficile ho un unico pensiero: Alma e Luna (le figlie, ndr), che si sono ritrovate insieme a me in un vortice che non ci appartiene, non fa parte di noi" ha dichiarato prima di specificare che, nonostante "non abbia nulla da nascondere", ha preferito il silenzio in questi mesi. "Per questo motivo preferisco restare in silenzio e non perché io abbia qualcosa da nascondere, non ho nulla da nascondere ma voglio rimanere fedele alla mamma e alla donna che sono. Il mio silenzio è segno di rispetto e tutela per loro due", le parole.

Ieri mattina alla conferenza di Freeze: "La tv è la mia vitamina"

Rocio Munoz Morales aveva parlato della questione personale poche ore prima, durante la conferenza stampa di Freeze, tenutasi ieri mattina a Napoli. L'attrice, alla domanda di un giornalista, ha risposto in maniera chiara, spiegando di aver trovato la sua "vitamina" nel lavoro. "Sto vivendo un momento difficile, ed essere impegnata in questo progetto per me è un regalo, riempie il mio cuore e mi fa sorridere", le parole.