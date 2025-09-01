Rocio Munoz Morales riappare in pubblico a Venezia, le prime parole dopo lo scandalo Bova

Rocio Munoz Morales riappare in pubblico a Venezia dopo lo scandalo che ha messo la sua vita privata al centro del gossip. L’attrice, premiata per i suoi lavori a teatro, ha ammesso di stare bene: “Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere”.

Dopo le foto dei paparazzi che la ritraevano in lacrime durante una vacanza con le figlie, Rocio Munoz Morales è apparsa in pubblico sorridente e composta sul red carpet della 82esima Mostra del Cinema di Venezia. Al centro del gossip durante tutta l'estate per lo scandalo degli audio dell'ex compagno Raoul Bova a Martina Ceretti, l'attrice e modella non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione diretta in merito alla vicenda, ma alla conferenza stampa del Filming Italy Venice Award ha ammesso di essere serena oggi, nonostante il vortice mediatico che l'ha coinvolta.

Le parole di Rocio Munoz Morales a Venezia

Rocio Munoz Morales ha dichiarato di star bene: "Sono serena, sono tranquilla. Non si vede?" ha risposto ai microfoni dell'Adnkronos al termine della conferenza stampa del Filming Italy Venice Award. L'attrice è arrivata al Lido ieri, catturando l'attenzione dei fotografi e di tutti i presenti con la sua eleganza e compostezza.

Si tratta della prima apparizione in pubblico dopo lo scandalo che l'ha coinvolta e vista protagonista insieme all'ex compagno Raoul Bova. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione diretta sulla vicenda personale, ma al Filming Italy Venice Award, durante il quale ha ricevuto un riconoscimento per il lavoro teatrale svolto nella scorsa stagione – negli spettacoli Il cappotto di Janis e Contrazioni pericolose – ha commentato: "Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io".

"Ho scoperto una forza che non credevo di avere"

Seppur non abbia fatto alcun riferimento alla storia naufragata con Raoul Bova, Rocio Munoz Morales ai giornalisti che l'hanno raggiunta sulla Terrazza Campari del Lido di Venezia – riporta Il Corriere – ha parlato di sé ammettendo di essersi scoperta una donna coraggiosa. "Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa. In questo momento manca la verità, la trovo solo in teatro ma in me convivono forza e fragilità", le parole.