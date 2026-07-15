Rocio Munoz Morales e le foto con Fernando Nicolas: “È il suo nuovo amore, le ha ridato il sorriso”

Rocio Munoz Morales scrive un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L’attrice è stata paparazzata con l’imprenditore Fernando Nicolas. Con loro anche le figlie dell’attrice.

Rocio Munoz Morales con Fernando Nicolas sulla copertina di Oggi

Rocio Munoz Morales volta pagina dopo la breve relazione con Andrea Iannone e la fine della storia d'amore con Raoul Bova. L'attrice e conduttrice è stata paparazzata a Ibiza mentre trascorreva una giornata al mare con Fernando Nicolas. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi che titola: "Rocio, un nuovo amore le ha ridato il sorriso". L'uomo ha 45 anni ed è un imprenditore. Secondo quanto sostiene la rivista, avrebbe già instaurato un buon rapporto con le figlie di Rocio.

Andrea Iannone è ormai solo un ricordo. Rocio Munoz Morales sarebbe pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L'attrice è stata immortalata al mare con Fernando Nicolas. Il quarantacinquenne è originario di Madrid ed è un facoltoso imprenditore che gestisce diverse attività nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento, tra ristoranti e discoteche. Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, sono presenti anche Luna e Alma, le bambine nate dalla relazione di Rocio Munoz Morales con Raoul Bova. Sono tutti a bordo di un mini yacht. Secondo Oggi, tra Rocio e Fernando sarebbe stata evidente una certa complicità.

Chi è Fernando Nicolas, nuovo amore di Rocio Munoz Morales

Fernando Nicolas e Rocio Munoz Morales sulla copertina di Oggi

In alcune dichiarazioni rilasciate in passato, Fernando Nicolas aveva detto di avere tra i suoi obiettivi quello di creare una famiglia. Vorrebbe avere accanto una donna solare, divertente e in grado di tenergli testa. E poi adora i bambini. Non è dato sapere come si evolverà questa conoscenza, ma in questo momento Rocio Munoz Morales sta mettendo al primo posto la serenità sua e delle sue figlie. In un'intervista rilasciata a Domenica In nei mesi scorsi aveva confidato di avere qualche timore in amore, dopo essere stata legata allo stesso uomo dai 23 ai 37 anni: "A 37 anni mi sono ritrovata a dover flirtare e conoscere altri uomini. Mi corteggiano molto, però ho bisogno di tempo, ho paura di soffrire, penso che sia umano". E concedendosi il giusto tempo, comprenderà se Fernando Nicolas sia la persona giusta per lei.