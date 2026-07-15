Rocio Munoz Morales e le foto con Fernando Nicolas: “È il suo nuovo amore, le ha ridato il sorriso”
Rocio Munoz Morales volta pagina dopo la breve relazione con Andrea Iannone e la fine della storia d'amore con Raoul Bova. L'attrice e conduttrice è stata paparazzata a Ibiza mentre trascorreva una giornata al mare con Fernando Nicolas. Le foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi che titola: "Rocio, un nuovo amore le ha ridato il sorriso". L'uomo ha 45 anni ed è un imprenditore. Secondo quanto sostiene la rivista, avrebbe già instaurato un buon rapporto con le figlie di Rocio.
Andrea Iannone è ormai solo un ricordo. Rocio Munoz Morales sarebbe pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. L'attrice è stata immortalata al mare con Fernando Nicolas. Il quarantacinquenne è originario di Madrid ed è un facoltoso imprenditore che gestisce diverse attività nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento, tra ristoranti e discoteche. Nelle foto pubblicate dal settimanale Oggi, sono presenti anche Luna e Alma, le bambine nate dalla relazione di Rocio Munoz Morales con Raoul Bova. Sono tutti a bordo di un mini yacht. Secondo Oggi, tra Rocio e Fernando sarebbe stata evidente una certa complicità.
Chi è Fernando Nicolas, nuovo amore di Rocio Munoz Morales
In alcune dichiarazioni rilasciate in passato, Fernando Nicolas aveva detto di avere tra i suoi obiettivi quello di creare una famiglia. Vorrebbe avere accanto una donna solare, divertente e in grado di tenergli testa. E poi adora i bambini. Non è dato sapere come si evolverà questa conoscenza, ma in questo momento Rocio Munoz Morales sta mettendo al primo posto la serenità sua e delle sue figlie. In un'intervista rilasciata a Domenica In nei mesi scorsi aveva confidato di avere qualche timore in amore, dopo essere stata legata allo stesso uomo dai 23 ai 37 anni: "A 37 anni mi sono ritrovata a dover flirtare e conoscere altri uomini. Mi corteggiano molto, però ho bisogno di tempo, ho paura di soffrire, penso che sia umano". E concedendosi il giusto tempo, comprenderà se Fernando Nicolas sia la persona giusta per lei.