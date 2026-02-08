Rocìo Munoz Morales: “Mi corteggiano molto, ma dai 23 ai 37 anni ho visto un solo uomo, ho paura di soffrire”

Ospite della puntata di Domenica In dell'8 febbraio è stata Rocìo Munoz Morales. L'attrice spagnola si è raccontata nel salotto di Mara Venier, parlando del suo arrivo in Italia e della scelta di costruire qui la sua vita. Spazio anche al futuro e a quanto è accaduto con Raoul Bova, dal quale si è separata in estate.

L'arrivo in Italia e l'inizio della sua carriera

Rocìo arriva in Italia giovanissima, la sua prima esperienza è stata sul set di Immaturi: "È stata un’esperienza molto bella, è stata una grande occasione fare il film, ma era un lavoro come tanti altri". Non si aspettava di restare, ma poi, il lavoro ha nuovamente bussato alla sua porta e ha deciso di cogliere questa opportunità:

Dopo il film sono arrivati i primi lavori, era ottobre 2013 e in Spagna era un periodo difficile dal punto di vista economico, molti ragazzi andavano via e quindi ho deciso di provare in Italia.

Un film dopo l'altro, Rocìo ha costruito la sua carriera, arrivando anche alla co-conduzione del Festival di Sanremo e guardando le immagini di quei momenti, riconosce di essere maturata:

Adesso ho meno paura della vita, del giudizio, sono un poi più risolta rispetto a 11 anni fa, lì ero anche un po’ più incosciente, per affrontare quel Sanremo mi è servito. Lì non ero ancora mamma, oggi mi sento con uno zaino alle spalle, pieno di responsabilità, sono meno egoista, meno concentrata su di me in questo momento.

Il rapporto con suo padre

In questi anni, però, l'attrice ha dovuto affrontare momenti difficili, come la perdita di suo padre, che nel 2022 si è ammalato. Un legame, quello con suo padre, che come lei stessa racconta è stato ricco di alti e bassi:

Ho avuto un rapporto pieno di contrasti con mio padre, è stato un uomo molto severo, poco affettuoso, era molto esigente, però c’è stato sempre, nei momenti di difficoltà c’è stato, mi ha trasmesso l’amore per l’arte, mio padre ha avuto una vita molto semplice, ha rincorso tutta la sua vita di essere qualcun altro attraverso l’arte e questa cosa me l’ha trasmessa.

Pensando a quanto le è accaduto negli ultimi mesi, Rocìo è convinta che suo padre sarebbe stato orgoglioso di lei: "Mi è mancato moltissimo abbracciarlo, vorrei poter fare una magia abbracciarlo per dieci secondi e poi lasciarlo andare. Io credo che lui sarebbe stato orgoglioso di come ho affrontato le cose, mi avrebbe detto di proteggere Luna e Alma come ho fatto".

La fine della storia con Raoul Bova

Restando nel presente, Mara Venier chiede alla sua ospite cosa si aspetta pensando al futuro: "In questo momento senza pensarci, la prima parola che viene in mente è serenità, adesso per me ha un grandissimo valore, in questo momento l’ho acquistata e per me è molto, molto importante", la conduttrice ha poi insistito alludendo alla possibilità che al suo fianco possa esserci un compagno e Rocìo commenta anche i gossip sulle sue frequentazioni:

Io da 23 anni a 37 ho visto sempre lo stesso. Per dirti che io a 23 anni ho smesso di vedere uomini, ho conosciuto il padre delle mie figlie, a 37 anni mi ritrovavo a dover flirtare e conoscere altri uomini, sono inciampata. Mi corteggiano molto, però ho bisogno di tempo, ho paura a soffrire, penso che sia umano.

L'attrice, poi, si sofferma sulla separazione da Raoul Bova, sulla difficoltà e le necessità di dover tutelare le sue figlie da un interesse mediatico enorme, ragion per cui ha deciso di non parlare, non commentare, non oltre il necessario, ammettendo che in alcuni momenti non avrebbe saputo cosa dire: