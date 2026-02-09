Mara Venier riceve un messaggio da Raoul Bova, Rocio Munoz Morales non si trattiene: “Sei un’altra della lista?”

Mara Venier ha ricevuto un messaggio da Raoul Bova mentre era in diretta a Domenica In. In quel momento, davanti a lei, c'era proprio Rocio Munoz Morales. L'ex compagna dell'attore si è lasciata andare a una battuta. Una frecciatina relativa alla vicenda che nei mesi scorsi ha visto suo malgrado protagonista Bova, le cui chat private sono state diffuse da Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo. Ma andiamo con ordine.

Quando Rocio Munoz Morales è entrata in studio, Mara Venier le ha chiesto come sta. L'attrice e conduttrice ha spiegato di essere più serena rispetto a quando era dietro le quinte: "Adesso sto bene. Prima stavo lì e avevo la bocca secca, mi succede sempre perché mi emoziono. Ogni volta è la prima volta. Ho bevuto un po' d'acqua e adesso ho una pipì incredibile". Mara Venier e la sua ospite, allora, hanno disquisito sul fatto se sia opportuno o meno trattenersi in questi momenti: "Se vuoi andarla a fare ti aspettiamo?", le ha assicurato la conduttrice. Poi, il discorso si è spostato su Raoul Bova.

Mara Venier ha precisato che non le avrebbe chiesto di quanto accaduto con il suo ex compagno: "So che non ne vuoi parlare per proteggere le tue bambine, anzi le vostre bambine perché c'è un padre. È stato mio ospite qualche settimana fa". Rocio Munoz Morales ha confidato di avere assistito all'intervista: "Vi ho guardati, è molto bello vedere come si è evoluto il vostro rapporto negli anni". A questo punto, la conduttrice ha rivelato: "Mi ha mandato un messaggio adesso. Ma lui lo sa che tu sei qua?". Rocio ha replicato: "Ti ha mandato un messaggio?". Quando Venier ha detto di sì, la battuta inaspettata: "Non mi dire che sei anche tu un'altra della lista". Subito dopo ha aggiunto: "No dai, scherzo". La padrona di casa ha replicato con ironia: "Io sono fuori tempo, se avessi trent'anni di meno, un pensierino…". Infine, ha fatto sapere: "Mi ha chiesto come sto".