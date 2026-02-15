Rossella Brescia risponde a Luciano Cannito: “Ancora non so cosa sia successo, avrei preferito più chiarezza”

Ospite di Verissimo, Rossella Brescia ha risposto alle recenti dichiarazioni dell’ex compagno Luciano Cannito. Il coreografo ha parlato per la prima prima volta della loro rottura spiegando di averle mancato di rispetto. “Non so cosa sia successo, non so se c’è stata una terza persona. Avrei preferito più chiarezza”, ha spiegato la ballerina.

Rossella Brescia ha risposto a Luciano Cannito. Dopo quasi 20 anni dalla loro separazione, ospite di Verissimo, il coreografo ha parlato per la prima volta della rottura dalla compagna, ballerina e speaker radiofonica, spiegando i motivi che l'hanno portato a prendere la dolorosa decisione: "Sentivo che le stavo facendo del male, le mancavo di rispetto".

Ospite a sua volta Verissimo, nella puntata del 15 febbraio, Rosella Brescia ha risposto alla recenti dichiarazioni dell'ex compagno:"Non ho ben capito, so che gli amori si trasformano però diventano qualcosa d'altro. Non rimane quello dei primi giorni per sempre, ma forse diventa anche meglio. Avrei preferito un po' di chiarezza in più". Poi ha precisato di aver voltato pagina e di non considerare questo rapporto come un possibile ritorno nella sua vita: "Non so perché è così criptico, avrei preferito un po' di chiarezza in più. Adesso sono andata avanti, gli voglio bene perché 20 anni non si cancellano così". Brescia ha poi risposto anche alla presunta terza persona nel loro rapporto, menzionata da Cannito: "Ancora non riesco a capire cosa sia successo. Quindi c'era una terza persona? Non lo so. Gli auguro tutto il bene, sta diventando una serie turca".

Silvia Toffanin ha poi voluto fare chiarezza sulla situazione sentimentale di Rossella Brescia oggi, chiedendole se abbia dei corteggiatori. "Qualcosa", ha risposto lei. poi però ha subito precisato: "Sono così tanto impegnata che voglio prendermi un po' più di tempo per me, non sono mai stata single. Non ho avuto altre relazioni. Le app di incontri sono per me una cosa così assurda, sono all'antica, dovrò aspettare il destino".