L’ex compagno di Romina Carrisi: “Le sue accuse sono inaccettabili, mi batterò fino alla morte per i miei figli”

Il regista Stefano Rastelli ha replicato alle dichiarazioni che la sua ex compagna, Romina Carrisi, ha rilasciato a Verissimo: “Fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione”.

Dopo l'intervista rilasciata da Romina Carrisi a Verissimo, interviene l'ex compagno Stefano Rastelli. Il regista, contrariato dalle dichiarazioni della madre di suo figlio, ha spiegato di vedersi costretto a intervenire per tutelare non solo Axel Lupo, ma anche le due figlie avute da una precedente relazione: "È per me inaccettabile sentire dalla mia ex compagna che le avrei mancato di rispetto. Io fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione”.

Stefano Rastelli replica alla sua ex compagna

Nelle dichiarazioni rilasciate a AdnKronos, il regista ha definito gli ultimi dodici mesi come "difficilissimi" perché sarebbe stato "oggetto di provocazioni continue mai raccolte". Sostiene di essersi concentrato sul tentativo di tenere unita la famiglia: "Speravo ogni giorno in un cambiamento da parte sua, salvo poi arrendermi quando ho capito che lei non vedeva nulla di sbagliato nei suoi comportamenti”. E ha aggiunto che negli ultimi giorni "la situazione era diventata insostenibile e sicuramente i toni si sono alzati", ma Rastelli si sarebbe impegnato per riportare la situazione alla tranquillità. Il regista ha confidato che sperava che una volta finito l'amore, avrebbero comunque tutelato la famiglia:

Questa cosa tra noi non è successa per alcuni, colpevoli, egoismi! La mia colpa è quella di non essere riuscito a farle capire il significato della parola famiglia. Lo dimostra il fatto che lei non perde occasione di mettere a paragone le famiglie, come accaduto in trasmissione con quella della sorella. (A Verissimo, Romina Carrisi ha dichiarato che avrebbe voluto con il suo compagno lo stesso rapporto che Cristel ha con il marito Davor Luksic, ndr)”.

Rastelli spera che il racconto della fine di questa relazione cessi di essere mediatico e che le sue figlie non siano costrette a leggere gli attacchi che Romina gli rivolge in TV e sui social. Il regista ha assicurato che continuerà a impegnarsi perché possa tornare il sereno con la sua ex compagna per il bene di Axel Lupo. Dopo avere ringraziato Al Bano per essergli stato vicino, ha concluso:

Mi batterò fino alla morte per tutelare e proteggere i miei tre figli. Una cosa doverosa da parte di ogni genitore. E se in questi mesi mi sono arrabbiato e ho provato con grande emotività a difendere le mie posizioni era solo per cercare di far ricredere una persona che ho amato immensamente, che ho riempito di attenzioni e comprensioni e a cui sono stato sempre vicino anche nei momenti bui!

Cosa ha detto Romina Carrisi sull'ex Stefano Rastelli

Nel corso dell'intervista rilasciata a Verissimo, Romina Carrisi ha parlato della fine della relazione con Stefano Rastelli. Ha dichiarato di essersi accorta di non amarlo più. Quando Silvia Toffanin, le ha chiesto cosa mancasse al loro rapporto, la figlia di Al Bano e Romina Power ha dichiarato: "Forse una base di rispetto". E ha aggiunto: “Forse mi manca il rispetto di due persone che si stanno lasciando. Ci lavoreremo. Abbiamo un modo di comunicare estremamente diverso. Io preferisco una comunicazione più pacifica e più assertiva".