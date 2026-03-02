Gossip
Romina Carrisi annuncia la rottura con il padre di suo figlio: “Non lo amo più come prima, troppo incompatibili”

Ospite di Verissimo, Romina Carrisi ha annunciato la fine dell’amore con Stefano Rastelli, padre di suo figlio Axel Lupo. Con le lacrime agli occhi, ha spiegato i motivi della rottura: “È un anno che io non provo più quello che provavo prima. Non puoi forzarti ad amare qualcuno”.
A cura di Elisabetta Murina
Romina Carrisi ha annunciato la fine dell'amore con Stefano Rastelli. Ospite di Verissimo, nella puntata di domenica 1 marzo, la figlia di Al Bano e Romina Power ha spiegato che l'amore con il padre di suo figlio, Axel Lupo, è arrivato al capolinea. "Non siamo riusciti a trovare un punto di incontro", ha raccontato a Silvia Toffanin.

Nello studio di Verissimo, l'attrice ha spiegato di aver messo un punto alla relazione con Stefano Rastelli, con cui nel 2024 è diventata madre per la prima volta del piccolo Axel Lupo. Nonostante i tentativi, le difficoltà e le incompatibilità si sono rivelate troppo grandi per poter essere superate: "Non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro che ci potesse permettere di andare avanti come coppia. Per un anno abbiamo provato a rimanere uniti per nostro figlio, ma purtroppo abbiamo troppe incompatibilità caratteriali per poterci promettere amore eterno".

Tra le ragioni che hanno portato alla rottura, anche un sentimento che è cambiato nel corso del tempo, come ha raccontato Carrisi tra le lacrime: "È un anno che io non provo più quello che provavo prima per lui. Non puoi forzarti ad amare qualcuno. Per me è stato estremamente difficile, un fallimento, ma devo andare avanti ed essere forte per Axel. È tossico e sbagliato rimanere in un rapporto dove non c'è amore e non c'è la voglia di svegliarsi e condividere la giornata con l'altra persona".

Al momento la priorità di Romina Carrisi rimane suo figlio: "È la ma vita. Ce la metto tutta, spero di poter essere un'ottima madre. Si dice che sono i figli a scegliere i genitori e lui è un bambino straordinario". Lo scorso gennaio, sempre a Verissimo, Carrisi aveva raccontato di soffrire di depressione fin dalla nascita, anche se le è stata riconosciuta solo qualche anno fa: "Sono nata con la depressione, che è un disturbo dell'umore. La mia tendenza a piangere tanto e la mia ipersensibilità sono dovute a quello. Me l'hanno diagnosticata nel 2020 dopo un percorso di terapia cognitivo comportamentale".

