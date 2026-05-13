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Al Bano: “Le accuse di Romina le vivo con amarezza, ho sempre messo la famiglia al primo posto”

Albano Carrisi ritorna sulle parole di Romina Power a Belve in merito alla scomparsa di sua figlia Ylenia. Il cantante, ferito dai commenti della ex moglie, ribadisce che per lui la famiglia è sempre stata al centro di tutto.
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A cura di Ilaria Costabile
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Da quando Romina Power è stata ospite a Belve e ha rivolto pungenti accuse al suo ex marito Al Bano, in merito alla terribile vicenda della figlia Ylenia, il cantante pugliese non trova pace. Quanto dichiarato nel corso dell'intervista nel programma di Rai2 lo ha colpito profondamente, soprattutto non pensava che anche i suoi figli potessero rimproverargli la mancata vicinanza alla madre. Il cantante rivendica: "Anche quando sembrava che fossi distante, io c'ero. E continuerò ad esserci sempre", parlando del legame con i suoi figli.

La reazione di Al Bano alle parole di Romina Power

Intervistato dal settimanale Chi, Carrisi ha parlato del dolore provocatogli da questi attacchi e ammette: "Li vivo con amarezza, perché, nella mia vita, ho sempre messo la famiglia al primo posto". Un concetto che viene da lontano, dalle sue origini e che anche in questa intervista rivendica:

Sono cresciuto con valori solidi, quelli che mi hanno insegnato mio padre e mia madre. Gente umile, che lavorava la terra dalla mattina alla sera. Da loro ho imparato il rispetto per gli altri ma, soprattutto, l'amore incondizionato per i figli. Per questo certe accuse mi fanno male: sono davvero caduto dal pero.

Il cantante, pur avendo girato molto per i suoi tour, stando anche lungo tempo lontano da casa, non ha mai smesso di considerare la sua famiglia il centro della sua esistenza: "Magari ero lontano fisicamente per lavoro, perché la mia vita è sempre stata in viaggio, ma con il cuore e con la testa sono stato sempre presente. Un padre non smette mai di osservare, di proteggere, di preoccuparsi. Ho sempre avuto un occhio vigile sulla mia famiglia, perché i miei figli li amo più della mia stessa vita".

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 Lo aveva evidenziato anche nella chiacchierata con Mara Venier, alla quale aveva detto di aver fatto di tutto per tenere unita la famiglia, soprattutto dopo la scomparsa di Ylenia. Romina aveva detto a Francesca Fagnani: "Quando pensi di avere un pilastro vicino a te, ti vuoi appoggiare e non c’è niente", queste parole hanno ferito il cantante al punto che anche in un'altra intervista, ha ribadito: "Mi dispiace che il pilastro non l'abbia visto. C'era eccome", aggiungendo che una madre non dovrebbe puntare il dito contro un padre, che ha patito le stesse sofferenze.

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