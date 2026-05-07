Al Bano ancora contro Romina Power dopo Domenica In: “Una madre non ha il diritto di offendere un padre”

Non si placa il botta e risposta a distanza tra Al Bano e Romina Power. Dopo le recenti tensioni che hanno visto coinvolti anche i figli, con Jasmine Carrisi schierata a difesa del padre e Yari e Cristel autori di post sibillini sul "narcisismo", il leone di Cellino San Marco ha deciso di intervenire nuovamente dopo l'intervista a Domenica In per mettere i punti sulle "i" e difendere la sua onorabilità di genitore e di uomo.

La replica di Al Bano

In un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, Al Bano ha risposto punto per punto alle dichiarazioni di Romina, che a Belve aveva lamentato la mancanza di un sostegno al suo fianco nei momenti più bui. "Mi dispiace che il pilastro non lo abbia visto", ha dichiarato, "il pilastro c’era, eccome. So quello che ho fatto e quanto ho fatto. E lo rifarei". Il cantante ha rivendicato il suo impegno nelle ricerche della figlia Ylenia a New Orleans, ricordando i rischi corsi e la sofferenza di quei giorni: fu lui stesso, secondo la sua versione, a recarsi personalmente nei posti più malfamati per cercarla. Ha inoltre voluto scagionare la polizia americana dalle accuse di negligenza: "Non è vero che se ne fregò". L'artista è tornato poi a descrivere l'atmosfera irrespirabile che si era creata nella loro tenuta subito dopo la scomparsa della primogenita, spiegando come quel dolore immenso avesse distrutto la quotidianità: "Dopo la scomparsa di Ylenia, la casa piena di vita e di felicità era diventata un cimitero".

Il botta e risposta dopo l'intervista a Belve

Queste nuove dichiarazioni arrivano in un momento di frammentazione dei rapporti familiari, causato principalmente dalle dichiarazioni di Romina Power nello studio di Francesca Fagnani. Solo pochi giorni fa, Jasmine Carrisi era intervenuta a La Volta Buona per ribadire quanto il padre fosse in realtà una persona di cuore e "un pilastro" per tutti loro, precisando di non averlo mai visto in uno stato di tale fragilità così come accaduto a Domenica In. Di contro, le parole di Romina Power sembrano aver trovato una sponda nei figli maggiori, Yari e Cristel, alimentando un botta e risposta che, a distanza di decenni dalla separazione, continua a riaprire ferite mai del tutto rimarginate.