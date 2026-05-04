Al Bano contro Romina Power, la reazione dei figli Yari e Cristel: “Un narcisista che si sente accusato”

Dopo le parole di Al Bano contro Romina Power, è arrivata la reazione dei figli Yari e Cristel Carrisi. Quest’ultima sui social ha pubblicato un insolito messaggio, che sembra a tutti gli effetti indirizzato al padre: “Un narcisista che si sente accusato”.

L'intervista di Al Bano a Domenica In non è passata inosservata agli occhi della famiglia Carrisi. Il cantante di Cellino San Marco, nello studio di Mara Venier, ha raccontato la sua verità sulla scomparsa della figlia Ylenia e ha risposto alle dichiarazioni della ex moglie Romina Power. "In quelle notti a New Orleans, chi andava in giro con l’ispettore? Io. Perché allora spari queste cose alle mie spalle?", ha detto.

Sui social non è tardata ad arrivare la reazione dei figli della ex coppia, Yari e Cristel Carrisi. Il primo, sul suo profilo Instagram, ha condiviso una foto dei genitori negli Anni Settanta e ha scritto: "Grazie a Dio adesso esiste internet e i social non sono più soggetti alla stampa. Detto ciò, vi riporto al discorso musicale". Diverso invece il messaggio di Cristel, che su X ha scritto: "E comunque nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso….. ". Non viene nominato in modo esplicito il padre, ma le parole appaiono a tutti gli effetti come un messaggio indirizzato a lui e di commento alle recenti dichiarazioni.

Anche Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, ha voluto dire la sua su quanto sta accadendo, dopo aver già risposto una prima volta alle parole di Romina Power. Ospite de La Vita in Diretta, nella puntata del 4 maggio, la showgirl è tornata sull'argomento: "Che peccato ha fatto Al Bano? Forse quello di aver voluto ricostruirsi una vita? Dovevamo vederlo steso per terra a soffrire? Lui da uomo del Sud ha fatto un passo indietro di fronte alla fine di una storia, ha rispettato una scelta altrui”. Lecciso ha ribadito il fatto che Al Bano ha voltato pagina dopo Romina Power e ha costruito una nuova famiglia.