Loredana Lecciso risponde a Romina Power, poi la lite con Botteri: “Al Bano si è innamorato dopo di lei”

Loredana Lecciso ha commentato le parole di Romina Power a Belve, che durante l’intervista ha ammesso di non essersi più innamorata dopo Al Bano: “Lui sì, possiamo dirlo. La narrazione di lui è diversa da quella di lei”. In studio a La Vita in Diretta, la showigirl ha poi discusso con Giovanna Botteri ospite: “Non hai metabolizzato la fine della loro storia? So che è una tua amica, però ci vuole sincerità”.

Loredana Lecciso è tornata a parlare del rapporto tra Romina Power e Al Bano. Ospite de La Vita in Diretta, nella puntata del 29 aprile, ha smentito le recenti dichiarazioni della donna a Belve, che riguardavano la sua storia con il cantante di Cellino San Marco e il loro rapporto costruito negli anni. In studio, come ospite, anche la giornalista Giovanna Botteri, con cui è nato un botta e risposta sempre sul tema Al Bano e Romina.

Loredana Lecciso risponde alle parole di Romina Power a Belve

Nel corso dell'intervista a Belve, Romina Power ha parlato dell'amore nei confronti di Al Bano, ammettendo: "Dopo di lui non mi sono mai più innamorata, anche se odio dargli questa soddisfazione". Finita la storia d'amore con il cantante di Cellino San Marco, la cantante infatti non si è più risposata e non ha più avuto relazioni durature. A intervenire poco dopo le sue dichiarazioni è stata Loredana Lecciso, attuale compagna di Al Bano, che ospite de La Vita in Diretta h detto: "Lui si è innamorato dopo di lei, questo possiamo dirlo. Conosco la narrazione di lui ed è differente dalla sua e non lo dico perché è il mio uomo. Le auguro di trovare un grande amore che metta serenità". Lecciso ha anche puntualizzato sulle dichiarazioni di Power riguardo alla suocera Jolanda, madre di Al Bano: "Se avevano un rapporto intenso? Dopo tanti anni è normale".

Lo scontro con Giovanna Botteri a La Vita in Diretta

Ospite de La Vita in Diretta, nella puntata del 29 aprile, anche Giovanna Botteri. Dopo aver visto alcune immagini, la giornalista si è lasciata andare a un commento su Romina e Al Bano e sulla loro storia d'amore: "Io faccio parte di una generazione che è cresciuta con questa storia incredibile". "Tu mi stai dicendo che non c'è altro dopo? Non hai ancora metabolizzato questa cosa in 26 anni? Una giornalista come te, con la tua esperienza", ha risposto Lecciso piuttosto scocciata di fronte a queste dichiarazioni. "Non devi avere la coda di paglia, perché la loro storia ha appassionato tutti gli italiani", ha replicato Botteri. Lecciso allora ha insinuato che la giornalista si sia espressa in quel modo perché amica di Romina Power: "So che è tua amica e rispetto questa grande amicizia, però bisogna essere leali e sinceri. Va bene la narrazione, bella poetica, ma c'è altro".