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Marco Bocci smentisce il flirt con Giulia Michelini: “Un legame di fratellanza impossibile da distruggere”

Marco Bocci ha fatto chiarezza sul presunto flirt avuto con Giulia Michelini ai tempi della serie Rosy Abate. L’attore ha raccontato come è nato il rapporto fraterno che hanno oggi.
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A cura di Daniela Seclì
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Marco Bocci ha smentito di avere avuto un flirt con Giulia Michelini. Nelle scorse settimane si è tornati a parlare della presunta relazione avuta dai due attori sul set della serie Rosy Abate a seguito dell'intervista rilasciata dall'attrice a Belve. In questi giorni, Marco Bocci ha preso parte all’On Air Festival a Palermo. Così, gli è stato chiesto se tra lui e Giulia Michelini ci sia stato qualcosa di più di una semplice amicizia.

La versione di Marco Bocci sul presunto flirt con Giulia Michelini

Nel corso dell'intervista rilasciata all'On Air Festival, è stato chiesto a Marco Bocci se lo abbia infastidito o divertito risentire parlare del presunto flirt con Giulia Michelini. L'attore non ha avuto dubbi: "Mi ha divertito". Quindi ha svelato un retroscena. L'attrice lo avrebbe contattato prima che la puntata di Belve andasse in onda: "Non era ancora andata in onda la puntata e Giulia mi ha mandato un messaggio: ‘Guarda Marco ti hanno messo in mezzo'". Quindi ha chiarito che con la collega non c'è mai stata una relazione sentimentale: "Con Giulia è nato un rapporto di fratellanza vera e propria". È tornato, poi, con la mente ai tempi della serie Rosy Abate, dove il loro legame è nato. Ha raccontato che lui e Giulia furono travolti da un successo che non si aspettavano e hanno reagito con lo stesso "stupore" e "inconsapevolezza". Dall'oggi al domani, non hanno potuto più camminare liberamente per le strade di Palermo:

Siamo cresciuti all'interno di una serie che ha avuto un successo che non ci aspettavamo, siamo cresciuti con lo stesso stupore, la stessa meraviglia e la stessa inconsapevolezza. […] È chiaro che quando provi sensazioni del genere e in più ti trovi bene anche caratterialmente e lavorativamente, questo ti dà un'unione, un legame che poi è impossibile distruggere nel tempo.

Cosa aveva detto Giulia Michelini a Belve

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Nell'intervista rilasciata a Belve, Francesca Fagnani ha incalzato Giulia Michelini sul presunto flirt con Marco Bocci. L'attrice, a domanda diretta: "Il flirt c'è stato?", non ha smentito del tutto. Ha solo ridimensionato la cosa: "C'è stata una simpatia, via, niente di che". Poi, però, anche lei ha preferito evidenziare come il rapporto sia cresciuto nel tempo: "Ci vogliamo veramente bene, siamo due fratelli in realtà. Quindi non poteva nascere niente di più di una buona amicizia".

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