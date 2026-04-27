Isabella, fidanzata di Monte a Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: “Evitino di parlare di intimità”

Isabella De Candia, compagna di Francesco Monte, replica al discutibile scambio tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. Nel corso dell’ultima puntata del podcast Non lo faccio per moda, le due avevano commentato pubblicamente le preferenze sessuali dell’ex fidanzato che hanno in comune.

Dopo la replica di Francesco Monte, è la compagna Isabella De Candia a intervenire su quanto accaduto tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez durante l’ultima puntata di Non lo faccio per moda. Per la prima volta una di fronte all’altra, le due si erano divertite (pure un po’ troppo) a prendere di mira l’ex fidanzato che hanno in comune, commentandone le preferenze sessuali. Un passaggio diventato virale sui social ma che non era piaciuto al diretto interessato. Monte, infatti, aveva replicato ponendo l’accento sul tema centrale della vicenda: che cosa sarebbe successo a parti inverse, e cioè se fossero stati due uomini a ridere commentando le abitudini sessuali di una ex compagna?

La replica di Isabella De Candia a Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez

Dimostra oggi di essere dello stesso avviso Isabella, compagna di Monte, che è intervenuta con un commento pubblicato sul profilo Instagram del podcast condotto da Salemi per evidenziare quanto sia stato sessista quello scambio. “Proprio non capisco come si possa parlare pubblicamente senza filtri di argomenti molto intimi e che soprattutto riguardano persone che non hanno possibilità di replica in questo momento”, si è chiesta la modella, rivolgendosi direttamente alle interessate, diversamente da quanto accaduto nel primo atto di questa storia. Poi, concordando con il compagno, ha chiesto loro cosa sarebbe accaduto se a pronunciare frasi del genere fossero stati due uomini. Se al centro di quello scambio ci fosse stata una donna e ad essere raccontate in sua assenza fossero state le sue abitudini sessuali, la discussione sarebbe stata considerata divertente allo stesso modo?

Le relazioni di Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez con Francesco Monte

A giudicare da come ne parlano oggi, si direbbe che i legami di Cecilia e Salemi con Monte siano stati marginali, quasi irrilevanti. Ma la sorella di Belén Rodriguez è stata legata a Francesco Monte per quattro anni. La loro relazione finì davanti alle telecamere del Grande Fratello Vip quando, all’epoca concorrente, Cecilia si innamorò di Ignazio Moser e decise di lasciare il compagno in piena diretta tv. L’anno successivo, fu Monte a entrare nella Casa. E lì conobbe Giulia Salemi che aveva già ammesso di avere una cotta per lui nata prima ancora di incontrarlo, quando frequentava addirittura il liceo. Durante la convivenza forzata, Salemi lo corteggiò per settimane: nacque tra loro un flirt che si trasformò in una breve storia d’amore, terminata pochi mesi dopo l’esperienza nella Casa.