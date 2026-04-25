Cecilia Rodriguez e la lite con la sorella Belen: “Ero incinta e arrabbiata, in famiglia più importanza a lei”

Cecilia Rodriguez è tornata a parlare del legame con la sorella Belen, svelando i retroscena di un rapporto che, nonostante l’affetto, ha attraversato momenti di difficoltà. Durante l'intervista nel podcast di Giulia Salem, la showgirl ha confermato che lo scorso anno le due sorelle hanno interrotto ogni tipo di comunicazione per diversi mesi, un periodo di silenzio coinciso con fasi delicate delle loro vite private.

La rottura con Belen durante la gravidanza

Il momento di frizione è avvenuto mentre Cecilia stava vivendo la sua prima gravidanza e si rincorrevano voci di una crisi con Ignazio Moser, che ha fermamente smentito. In quel contesto, il rapporto con Belen stava vivendo un momento di tensione: "Ero incinta ed ero arrabbiata con il mondo perché mi sembrava volessero rovinarmi un bel momento a causa di tutte quelle voci. È stata una litigata tra sorelle, non ci siamo capite né trovate". L'influencer ha precisato che, nonostante la notizia sia diventata pubblica anche per le dichiarazioni della sorella a Belve, lei avrebbe preferito mantenere il riserbo sulla vicenda.

Belen Rodriguez e Cecilia

Oltre all'episodio specifico, Cecilia ha analizzato cosa significhi crescere all'ombra di una sorella dalla popolarità travolgente. Se sul piano professionale ha ribadito di non aver mai provato gelosia o desiderio di emulazione, sul piano affettivo le dinamiche sono state diverse: "Non sono mai stata gelosa della sua carriera, ma a casa sì, mi è successo da figlia. In famiglia si dava molta importanza a lei, c'erano momenti in cui parlava solo di lei. Ti viene da chiedere: ‘Perché non si parla così anche di me?'". Una situazione complessa, soprattutto al suo arrivo in Italia, quando Belen era già una star affermata. Nonostante gli scontri passati e le differenze caratteriali, le due oggi hanno ritrovato un equilibrio: "Abbiamo avuto modo di parlarci, ci amiamo tanto. Siamo diverse ed è normale che ci siano questi scontri".

Cosa era successo tra le due sorelle

Le indiscrezioni su un allontanamento tra le due avevano iniziato a circolare con insistenza tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. I segnali, colti immediatamente dai follower, riguardavano l’assenza di interazioni social e la mancata partecipazione di Belen ad alcuni eventi familiari organizzati da Cecilia. Il motivo del era rimasto riservato fino alla partecipazione di Belen a Belve. In quell'occasione, la maggiore aveva accennato a un periodo di distacco, lasciando intendere che le tensioni fossero legate a un momento di profonda fragilità personale e a divergenze su come affrontare i problemi familiari. Cecilia, dal canto suo, ha oggi chiarito che la distanza è servita a entrambe per proteggere i rispettivi spazi: mentre Belen affrontava la rottura con Elio Lorenzoni e le code polemiche con gli ex compagni, lei cercava di preservare la serenità della sua prima dolce attesa. La pace è arrivata solo mesi dopo, sancita dal ritorno insieme in pubblico e dal ruolo centrale della conduttrice durante il matrimonio tra sua sorella minore e Ignazio Moser.