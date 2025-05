video suggerito

Cecilia Rodriguez e il messaggio che confermerebbe la crisi con Ignazio Moser: “Chi è ferito, ferisce” “Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura”. È questo il messaggio che Cecilia Rodriguez ha pubblicato di recente su Instagram e che appare come una conferma della crisi con il marito Ignazio Moser. Da giorni i due non si mostrano più insieme sui social. Questo presunto allontanamento coinvolgerebbe anche la sorella di lei, Belen Rodriguez. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi. Dopo settimane di gossip sempre più insistenti, la conferma arriverebbe con un messaggio pubblicato su Instagram dalla stessa showgirl, che appare come un riferimento alla sua situazione sentimentale. I motivi dell'allontanamento della coppia riguarderebbero anche Belen Rodriguez, che avrebbe avuto una presunta discussione con il marito della sorella, preoccupata che lui possa tradirla.

Il messaggio di Cecilia Rodriguez

"Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura", è il messaggio che Cecilia Rodriguez ha condiviso in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Una frase che appare come un riferimento alla sua vita privata, in particolare al rapporto con il marito Ignazio Moser, anche se per il momento non c'è nessuna citazione esplicita o conferma da parte dei diretti interessati. Secondo i fan più attenti, però, la showgirl sarebbe stata ‘ferita' e per questo si sarebbe allontanata. Da diversi giorni, Moser non si mostra più sui suoi social e anche Cecilia, nella stories e video che pubblica, appare sempre senza il marito.

Cosa sarebbe successo tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez

I gossip sul rapporto tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono iniziati qualche settimana fa e coinvolgono anche la sorella della showgirl. Secondo il settimanale Nuovo Tv, tra Belen e il cognato sarebbe "calato il gelo" perché lei "teme che Ignazio possa tradire Cecilia". Questa situazione avrebbe portato tensione in casa Rodriguez e anche una spaccature tra le due sorelle. A questo si aggiungerebbe anche un video che circola sui social, in cui Belen si trova vicino alla consolle durante una serata in cui suonava Andrea Damante, caro amico della coppia. "Si sarebbe esibita in un balletto sexy", fa sapere il giornalista Gabriele Parpiglia, che avrebbe fatto arrabbiare Ignazio e Cecilia.