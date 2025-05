video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano insieme sui social: la fuga romantica dopo le voci di crisi Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser di nuovo insieme sui social. I due hanno condiviso alcuni scatti del weekend trascorso in Trentino, smentendo definitivamente le voci di una crisi tra loro.

Fuga romantica per Cecilia Rodriguez e suo marito Ignazio Moser. I futuri genitori hanno passato la scorsa domenica sotto il sole trentino, trascorrendo un po' di tempo in un vigneto che sono soliti frequentare. Le immagini del weekend hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan, preoccupati che le cose nella coppia non andassero più bene. È da tempo, infatti, che i due non condividevano sui social immagini o scatti insieme.

La fuga romantica di Rodriguez e Moser: "Questo posto mi dà pace"

Sguardo concentrato mentre è alla guida e cagnolino seduto affianco a lei. Così Cecilia Rodriguez nell'immagine apparsa tra le storie del profilo Instagram di Ignazio Moser. I due, diretti in trentino, hanno trascorso il fine settimana in un vigneto che l'influencer ha descritto come un posto che "le dà pace". Anche sul suo profilo, infatti, è apparso un carosello di fotografie che riassumeva il weekend con la sua dolce metà. Tra gli scatti, diversi con i suoi cagnolini o mentre mette in mostra il pancione.

Il silenzio di Ignazio Moser sui social: i motivi dell'assenza

Prima degli ultimi contenuti condivisi sui socia, Ignazio Moser era stato poco presente online. In tanti avevano ipotizzato che i motivi avessero a che fare con una presunta crisi – poi smentita – con Cecilia o con i rapporti tesi con la cognata Belen (voci non confermate sostengono che ci siano problemi tra le sorelle argentine). A rivelare cosa si nascondeva dietro l'assenza di Moser era stato il settimanale Chi: "Sta affrontando un periodo difficile, ha perso uno dei suoi più cari amici, e si è allontanato temporaneamente dai social". E ancora: "Non se la sentiva di fare post allegri o sponsorizzazioni, mentre aveva la morte nel cuore. Qualcuno ha pensato a una crisi con Cecilia, ma non era questo il motivo. Anzi, lui e Cecilia contavano i giorni per avere la conferma che la gravidanza procedesse senza complicazioni".