video suggerito

“Cecilia e Belén non si parlano più ma Ignazio non c’entra”, cosa succede nella famiglia Rodriguez Torna la crisi familiare che starebbero vivendo Belén e Cecilia Rodriguez già da qualche tempo. Tra i motivi di questa interruzione di rapporti non ci sarebbe l’ombra di Ignazio Moser: “Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Redazione Spettacolo

49 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna la crisi familiare che starebbero vivendo Belén e Cecilia Rodriguez già da qualche tempo. Ne scrive Vanity Fair, spiegando meglio perché tra i motivi di questa interruzione di rapporti non ci sarebbe l'ombra di Ignazio Moser. L'ultima volta che si sarebbero viste risalirebbe a Pasqua, poi spenti i telefoni e anche i social, nonostante continuino a seguirsi a vicenda. "Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia", scrivono, dando ulteriormente conferma di una gravidanza non ancora annunciata dai diretti interessati.

Ignazio Moser non c'entra, Cecilia: "È l'uomo della mia vita"

"Ignazio Moser però non c’entra", precisano, nemmeno nella presunta crisi di coppia con Cecilia, per cui "il messaggio social «Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura» che Cecilia ha lanciato su Instagram non è dunque rivolto a lui".

Non a caso, il 6 maggio scorso, nel podcast di Valentina Ferragni Storie oltre le stories, la nota Chechu aveva commentato il rapporto con Moser come qualcosa di unico e definendolo l'uomo della sua vita. Nello stesso contesto, si era anche slacciata sul periodo in cui era arrivata in Italia ed esisteva nello showbiz solo come "sorella di Belén", perimetro che dopo un po' aveva iniziato a starle stretto: "Non ero io a mettermi a paragone, la gente lo faceva. Quando sono arrivata in Italia, la mia personalità si stava costruendo, ma non ho mai avuto dubbi su di me. Mi dava fastidio che la gente non imparasse il mio nome, ma che fossi la ‘sorella di'".

Belén e Cecilia Rodriguez a marzo 2025

Gli indizi social della gravidanza: "Una bimba cercata"

Vanity si era già soffermato sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez nella rubrica del 13 aprile scorso, nella quale aveva dedicato un intero trafiletto alla notizia: "In una storia di Instagram Cecilia Rodriguez non ha nascosto inavvertitamente una ecografia fissata al muro. E sui social la notizia è diventata subito virale. Anche se non è arrivata ancora la conferma ufficiale, ebbene sì, sono in attesa di diventare genitori". Successivamente, anche il sesso del nascituro e lo splendido clima familiare nel quale la gravidanza era stata accolta: "Sono trascorsi anche i famosi tre mesi, quelli della cautela, in cui non lo si dice neanche ai familiari. Cecilia e Ignazio aspettano una bambina. Che arriva come un grande regalo, una bimba cercata, voluta, e che sarà molto amata".