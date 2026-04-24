Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi sparlano di Francesco Monte: “Retrogrado, non voleva usare sex toys”

Durante l'ultima puntata del podcast di Giulia Salemi, Cecilia Rodriguez si è lasciata andare a una serie di confessioni inedite che riguardano la sua vita privata e le relazioni passate. Il discorso è caduto sull'uso dei sex toys, argomento sdoganato dalla showgirl argentina con la sua, rivelando però le resistenze incontrate in passato con Francesco Monte, ex fidanzato suo e della conduttrice.

Senza citare direttamente il nome, ma lasciando pochi dubbi sull'identità del soggetto, Rodriguez ha spiegato come la visione dell'uomo con cui stava all'epoca fosse molto diversa dalla sua: "Per tanto tempo avevo una persona che non era a favore di queste cose perché diceva che doveva usare il suo, ma mi sembrava un pensiero un po' retrogrado. Se uno si può divertire non ci trovo niente di male". Immediata la reazione di Salemi, che ha colto al volo il riferimento sottolineando il legame che le unisce: "Per chi non lo sapesse, noi abbiamo un ex in comune molto lontano". Un'osservazione a cui Rodriguez ha risposto con una battuta tagliente: "Io dimentico di essere stata fidanzata con lui, che non è una cosa molto carina".

Il passato comune: le storie con Francesco Monte. Il riferimento è all'ex tronista di Uomini e Donne che ha segnato tappe importanti nella vita sentimentale di entrambe le donne, seppur in momenti diversi. La storia tra lui e la sorella di Belen è durata oltre quattro anni ed è finita in modo plateale durante l'edizione 2017 del Grande Fratello Vip. In quell'occasione, Cecilia decise di lasciare Monte in diretta televisiva dopo essersi legata a Ignazio Moser, oggi suo marito. Un anno dopo, nel 2018, proprio all'interno della casa del Grande Fratello Vip, scoccò la scintilla con Giulia Salemi. La loro relazione continuò per alcuni mesi fuori dal reality, per poi interrompersi bruscamente nell'estate del 2019. Oggi entrambe hanno voltato pagina: Cecilia è felicemente sposata con Moser, mentre Giulia Salemi lo è con Pierpaolo Pretelli. Il siparietto nel podcast conferma come, a distanza di anni, quel passato comune sia diventato solo un aneddoto su cui scherzare con distacco.