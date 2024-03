Cecilia Rodriguez sposa Ignazio Moser, l’ex Francesco Monte: “Nessun rapporto, non sapevo del matrimonio” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno il 30 giugno prossimo. A commentare la notizia delle nozze, ormai ufficializzata dai due, è stato Francesco Monte, ex compagno dell’influencer argentina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cecilia Rodríguez e Ignazio Moser si sposeranno il 30 giugno prossimo in Toscana. Lo hanno annunciato i diretti interessati, raccontando che le nozze sarebbero durate tre giorni e avrebbero previsto due differenti feste: una riservata esclusivamente ai familiari, l’altra per i numerosi amici. A commentare la notizia delle nozze è stato Francesco Monte, ex compagno che Cecilia lasciò all’epoca della partecipazione al Grande Fratello Vip proprio perché riscopertasi innamorata di Moser. Un caso che, all’epoca, destò l’attenzione generale rendendo i tre parte di un seguitissimo triangolo.

La reazione di Francesco Monte alla notizia delle nozze

Durante un’intervista rilasciata a Casa SDL, Monte ha così commentato la notizia del matrimonio di Cecilia e Ignazio: “Non ho nessun rapporto con lei e non sto seguendo alcuna notizia, me l'hai appena data tu quella delle nozze. Tanti auguri”. Nessun rapporto dunque, e nemmeno il desiderio di commentare quanto sta accadendo nella vita privata della ex compagna. Oggi Monte è legato alla modella Isabella De Candia ed è principalmente concentrato sulla musica: da qualche tempo, con il nome d’arte Kinari, sta cercando di trovare la sua strada nel mondo della musica trap.

La lunga storia d’amore tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodríguez e Francesco Monte si incontrarono a pochi anni dalla fine dell’esperienza da tronista del pugliese a Uomini e Donne. Si incontrarono per la prima volta nel 2014 durante le vacanze estive a Formentera e fu in quel frangente che scoccò la scintilla. Il legame tra i due continuò senza troppi scossoni fino al 2018 quando Cecilia fu scelta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip insieme al fratello Jeremias. Fu in quel periodo che l’argentina incontrò Ignazio Moser, l’uomo del quale si sarebbe innamorata e che tra qualche mese diventerà suo marito. Il 30 ottobre, in diretta tv, Cecilia chiese e ottenne di incontrare il fidanzato Francesco al quale comunicò tra le lacrime di essersi innamorata di un altro. A distanza di 6 anni da quel momento, tra i due non esiste alcun legame.