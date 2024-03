Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Matrimonio in Toscana, in un borgo a 20 minuti da Firenze” Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono prossimi alle nozze. La coppia ha annunciato a Chi di avere scelto la location del matrimonio: “Ci sposeremo in Toscana, in un borgo a 20 minuti da Firenze”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser annunciano di avere scelto la location per festeggiare il loro matrimonio, previsto per il 30 giugno 2024. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la coppia ha fatto sapere che le nozze saranno celebrate in Toscana, in una cornice particolarmente suggestiva e che ha un significato speciale per entrambi: consentirebbe loro di riunire la parte più bella delle loro due terre, la campagna argentina e quella del Trentino.

Perché Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposeranno in Toscana

“Abbiamo scelto la Toscana, un borgo in collina a venti minuti da Firenze. Tempo fa io e Ignazio abbiamo fatto un viaggio per promuovere la Maremma, una zona che non conoscevo, e ci siamo trovati benissimo. La cosa più bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi”, hanno dichiarato Cecilia e Ignazio al settimanale Chi.

Il matrimonio di Cecilia e Ignazio durerà tre giorni

Per il giorno del loro sì, Cecilia e Ignazio hanno deciso di organizzare una festa in grande stile. La coppia ha fatto sapere a Verissimo che i festeggiamenti dureranno in tutto tre giorni da trascorrere insieme ai familiari e agli amici più cari: “Abbiamo deciso di dividere un po' tutto, di fare il giorno prima con le nostre famiglie soltanto, in modo di poter condividere questo momento unico con loro che ci hanno regalato la vita, anche perché la famiglia sua è un po' più riservata della mia, quindi per fargli vivere questo momento appieno abbiamo deciso di far questo. Il giorno dopo ci sposeremo, quindi, con tutti i nostri amici”. Si tratterà quindi di due feste separate: la prima, più intima, riservata solo ai familiari; alla seconda parteciperanno invece tutti gli amici della coppia per un totale di circa 200 invitati. Le due feste dureranno in totale circa 3 giorni.