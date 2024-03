Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano il 30 giugno 2024, l’annuncio a Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Soler ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 9 marzo per annunciare il loro matrimonio. Belen sarà la damigella d’onore. Ecco la data. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Soler ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 9 marzo per annunciare il loro matrimonio, a sette anni di distanza dal Grande Fratello Vip che li ha fatti conoscere. "In questi sette anni siamo cresciuti insieme, ci siamo trovati giovani e ragazzini, ci siamo accompagnati in questo viaggio e per me non c'è cosa più bella. Ci ha dato modo di conoscerci questo passare del tempo", ha spiegato Cecilia Rodriguez. Rivelata la data del matrimonio: è il 30 giugno 2024. Belen Rodriguez sarà la damigella d'onore.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Soler

Cecilia Rodriguez e Ignazio Soler hanno ufficializzato la data del matrimonio: "Ci sposeremo il 30 giugno 2024, di domenica. Non avrei mai pensato di sposarmi di domenica ma c'era quella data disponibile". Saranno più di duecento invitati e le feste si faranno in tre giorni: "Il giorno prima solo con le nostre famiglie, che ci hanno regalato la vita e il giorno dopo invece ci sposeremo e ci saranno tutti i nostri amici e tutta la nostra famiglia". E Cecilia lancia una stoccata: "L'80% è gente che conosce Ignazio, io dovrò dire: ciao, piacere". E infatti Ignazio Soler risponde: "Lei è fiscale, alcuni amici non le stanno simpatici".

Belen Rodriguez sarà la damigella d'onore

Belen Rodriguez sarà la damigella d'onore come rivelato da Cecilia Rodriguez: "Ci saranno tante damigelle, ma Belen Rodriguez sarà la mia damigella d'onore perché mi deve accompagnare in tutto. Le abbiamo dato questo ruolo perché se lo merita. Per tutti quei consigli e per i momenti di ansia e una che ti fa stare bene". Santiago ha chiesto di portare gli anelli e l'idea è che entrino lui con gli altri nipoti. Anche qui, Ignazio prova a toccare palla: "In realtà ci sono anche i cagnolini nostri…". Stroncato sul nascere da Cecilia: "Santiago ha chiesto questa cosa!". Matte risate. Nel corso dell'intervista anche l'intervento di Jeremias, orgoglioso di loro.