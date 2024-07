Palinsesti Mediaset 2024/2025, le novità: De Filippi e Toffanin con Amici Verissimo, La Talpa con Diletta Leotta

video suggerito

Serata palinsesti Mediaset 2024/2025 a Cologno Monzese in data 16 luglio. Fanpage.it ha partecipato alla conferenza stampa tenutasi negli studi di Corso Europa per scoprire le novità della programmazione della prossima stagione. Arriva il ciclo Amici-Verissimo con Maria De Filippi e Silvia Toffanin, finalmente La Talpa ma con Diletta Leotta al posto della chiacchierata Ilary Blasi, nuovi programmi per Pio e Amedeo, un rinforzo per Le Iene, il ritorno di Chi vuol esser milionario? in prima serata e tanta musica con gli speciali dedicati a Vasco Rossi, Annalisa, Andrea Bocelli e i concerti de Il Volo.

Restano zoccolo duro della proposta intrattenimento, i due reality show Grande Fratello di Alfonso Signorini e Isola dei Famosi, ancora orfana di conduzione. L'informazione centralizzata su Rete 4 resta cristallizzata, al netto di un cambiamento per Bianca Berlinguer, che non avrà più l'access prime time e guadagnerà una prima serata la domenica. Myrta Merlino continuerà la sua avventura a Pomeriggio 5.

Amici-Verissimo con Maria De Filippi e Silvia Toffanin

In autunno Canale 5 manderà in onda il ciclo di serate Amici/Verissimo con la combo Maria de Filippi e Silvia Toffanin faranno. Da sempre molto vicine, in collegamento con i loro due programmi nei contenitori del sabato e della domenica, cureranno questo spazio dedicato agli artisti nati ad Amici e poi cresciuti fuori il talent show. "Sarà un modo per raccontare le loro storie", ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, "Maria mi dice da tempo che le avrebbe fatto piacere celebrare i suoi ragazzi ma non avrebbe voluto farlo da sola, in modo troppo autocelebrativo. Per questo motivo, ha voluto Silvia, con la quale ha pensato a un ciclo di tre serate speciali".

La Talpa con Diletta Leotta come conduttrice

Niente da fare per Ilary Blasi, né per Paola Perego. La Talpa tornerà ma avrà come conduttrice Diletta Leotta. Un nome che spariglia le carte aziendali con un ingresso nuovo di zecca per "un'edizione innovativa, molto sperimentale". Sarà visibile prima su Infinity e poi in chiaro su Canale 5. "Una scelta coraggiosa ma giusta, un segno di modernità che segue la sperimentazione di successo di Viola come il mare. Cosa mai fatta fino ad ora con un reality", ha spiegato Berlusconi. La finale de La Talpa andrà però in onda prima in chiaro e poi su in streaming su Infinity. Ci saranno contenuti riservati su piattaforma e una programmazione dedicata su Canale 5.

Pio e Amedeo restano in Mediaset, nessun ponte Rai

Rinnovato il rapporto con Pio e Amedeo, che si sono fermati per un'intera stagione "per studiare e migliorare il loro repertorio". Quattro serate andranno in onda su Canale 5 in primavera 2025 e 2026. L'azienda ha rimarcato il rapporto di stima e fiducia che li lega al noto duo comico, con il quale hanno in cantiere nuovi programmi tv.

Chi vuol esser milionario? Torneo dei campioni

Torna anche Chi vuol essere milionario? in versione torneo dei campioni. Il prime time con Gerry Scotti avrà al centro dello studio i più grandi nomi che hanno vinto cifre importanti nel noto gioco delle domande impossibili, per stabilire chi sarà il campione assoluto che si aggiudicherà la scalata verso il milione.

Grande Fratello e Isola dei Famosi: i reality show confermati

In partenza a settembre il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che avrà la medesima durata fino all'inizio della primavera, con un primo appuntamento serale che l'azienda si augura possa essere doppiato grazie agli ascolti. "L'anno scorso mi pare sia stato fatto tutto molto meglio, al netto di qualche errore, ma non parliamo di linea anti trash", ha ribadito Pier Silvio Berlusconi, "l'intenzione è quella di continuare a dare spazio alle storie e non a personaggi in cerca di mera visibilità". Poi ha concluso: "Il GF resta un reality e come tale non deve essere snaturato, ma non deve piacere a me, bensì al pubblico ed è nel suo rispetto che continuerò a muovermi".

Confermata, al netto di pesanti riflessioni sul futuro in Mediaset, L'isola dei Famosi, che non ha un nome per la conduzione al momento. "Può ancora fare bene, in Spagna è ancora un successo, nonostante in Italia stia vivendo da alcune stagioni un po' di stanchezza. Stiamo pensando a chi affidarla", queste le parole in risposta alla domanda sull'ipotetica chiusura dopo le due stagioni infelici di Ilary Blasi e Vladimir Luxuria.

Le Iene e Inside si completano con Le Iene show

Si aggiunge alla proposta de Le Iene su Italia 1 una nuova formula. Le Iene show completa il trittico di Davide Parenti con la versione classica, regolarmente in onda il martedì sera, e gli speciali Inside, dedicati ai grandi casi di cronaca e alle inchieste.

I programmi musicali con Il Volo, Laura Pausini e Vasco Rossi

Rinnovato e prolungato il rapporto con Il Volo. Per altri due anni avranno tre prime serate nelle primavere 2025/26 e il concerto di Natale del prossimo anno. Si aggiungono gli speciali dedicati a Laura Pausini, Vasco Rossi, Andrea Bocelli, i Pooh e Annalisa. In particolare, quello dedicato a Laura Pausini seguirà la linea di condivisione con Mediaset Infinity, andando prima in streaming sul sito e poi in chiaro su Canale 5.