Fiction Mediaset 2024/2025: da Il Patriota 2 ai nuovi Cesaroni, su Canale 5 arriva Beppe Fiorello Tra novità e conferme, Mediaset si prepara ad una stagione interessante in cui tornano titoli molto acclamati dal pubblico, come la seconda stagione de Il Patriarca con Claudio Amendola, nuovi titoli con Incontrada e Valle e l'arrivo di Beppe Fiorello.

A cura di Andrea Parrella

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025 sono stati svelati i progetti per le fiction del prossimo anno. Tra novità e conferme, Mediaset si prepara ad una stagione interessante in cui tornano titoli molto acclamati dal pubblico, come la seconda stagione de Il Patriarca con Claudio Amendola, l'attesissimo ritorno de I Cesaroni, ma anche la conferma di Anna Valle e Vanessa Incontrada come volti femminili e l'arrivo di Beppe Fiorello con un nuovo titolo.

Il Patriarca e Anna Valle con una nuova fiction

Si parte dalla centralità di Claudio Amendola, volto di due importanti ritorni nella prossima stagione. In primis quello de "Il Patriarca", uno dei prodotti di maggiore successo per la fiction Mediaset degli ultimi anni, che dopo le voci iniziali di chiusura è stata rinnovata per una seconda stagione. Il racconto di questa stagione si sposta sulle relazioni e sui sentimenti. Nemo, mentre vive il lutto per la morte del figlio, deve affrontare un vecchio amico che vuole impossessarsi della sua azienda.

Torna anche Anna Valle con "Le onde del passato". Fiction in sei serate, tratta dal romanzo "Due sirene in un bicchiere" di Federico Brunini. Un'isola che nasconde segreti, un omicidio che li riporta a galla, una donna che indaga per far pace con il suo passato.

Il ritorno di Marco Bocci

Tra le novità anche Marco Bocci protagonista di "Alex Bravo", altra fiction in sei serate che racconta la storia di Alex, poliziotto latin lover la cui vita viene stravolta da una figlia di cui ignorava l'esistenza. Un procedural che unisce al crime i tratti più emotivi di un racconto familiare.

Una nuova fiction con Vanessa Incontrada

Arriva anche Vanessa Incontrada con un nuovo titolo, "Tutto quello che ho", racconto in quattro serate della storia di una madre e un padre, lei avvocata e lui poliziotto, la cui vita è stata sconvolta dalla brutale morte della figlia in una zona malfamata della città.

La seonda stagione di Maria Corleone

Arriva inoltre la seconda stagione di "Maria Corleone", dopo il successo del debutto dello scorso anno. Protagonista è ancora Rosa Diletta Rossi. Maria è stata ferita durante la sua prima sfilata. Si salverà l'amato Luca che le chiederà di lascia per sempre la mafia, per lei e per il loro bambino. Ma non sarà così facile.

Alessandra Mastronardi con Le regole del gioco

Tra le novità anche Alessandra Mastronardi con "Le regole del gioco", fiction in quattro serate in cui, tra la perdita dei genitori, il poker e i guai con la legge, Daria racconta una vita in cui le carte si rimescolano, grazie al suo intuito e alla collaborazione con la polizia. Un'avventura che la riporterà a ritrovare il padre.

L'arrivo di Beppe Fiorello su Canale 5

Infine tra le novità anche Beppe Fiorello, che arriva su Canale 5 con una fiction in quattro serate dal titolo "I Fratelli Corsaro". Tratta da un romanzo di Salvo Toscano, racconta la storia di due fratelli, un giornalista e un avvocato, di casi da risolvere e un mistero sul padre che emerge dal passato.

Storia di una famiglia perbene, la seconda stagione

Tra i ritorni quello di "Storia di una famiglia perbene", seconda stagione della fiction con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari (qui l'intervista all'attrice), ambientata ancora nella Bari vecchia in cui è passato un anno dalle vicende della prima stagione, ma il tempo non ha spento i sentimenti tra i protagonisti.

Buongiorno Mamma 3 con Raoul Bova

Dopo il successo delle prime due stagioni, c'è anche il ritorno di Raoul Bova con "Buongiorno Mamma", che darà seguito alle vicende delle prime stagioni con un nuovo mistero per la famiglia Borghi. Per inseguire la verità, Guido si ritrova nuovamente accanto ad Agata.

Il ritorno de I Cesaroni

Infine il ritorno de I Cesaroni, progetto che rilancia uno dei titoli di maggior successo della storia di Mediaset. Ambientata ancora nell'iconica Garbatella, la bottiglieria, vecchi amici e nuovi amori. Continua il racconto di un universo popolare mai dimenticato dal pubblico.