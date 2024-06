video suggerito

Palinsesti Rai, cosa vedremo tra novità e conferme: arrivano Stefano De Martino, Saviano e Giletti La Rai ha presentato la bozza dei nuovi palinsesti al Consiglio di Amministrazione. Tra le novità, Binario due, il programma con Andrea Perroni e Carolina Di Domenico che prenderà il posto di Viva Rai2. Le novità e le conferme in attesa della presentazione ufficiale del 19 luglio.

La Rai ha presentato la bozza dei nuovi palinsesti al Consiglio di Amministrazione, ricevendo l'ok. La presentazione ufficiale si terrà il 19 luglio a Napoli, ma le indiscrezioni parlano già di alcune novità come "Binario Due", il nuovo "mattin show" che prenderà il posto di quello condotto da Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. In arrivo un nuovo programma per Serena Bortone, che dunque resterà un volto dell'azienda dopo il caso Scurati che aveva creato qualche attrito con l'amministratore delegato Roberto Sergio. E poi Stefano De Martino destinato ad approdare alla conduzione di Affari tuoi. E ancora Roberto Saviano, Massimo Giletti e Peter Gomez.

Palinsesto Rai1: novità e conferme

Vediamo come sarà il palinsesto di Rai1 secondo i primi dettagli riportati da Ansa. Tra le novità che caratterizzeranno la programmazione autunnale di Rai1, una serata evento per celebrare i 100 anni della radio e i 70 anni della tv dal titolo "Il primo secolo del servizio pubblico radiotelevisivo italiano". Il 21 ottobre, poi, spazio alla fiction Mike con Claudio Gioè che, in due puntate, racconta la storia del conduttore televisivo che ha fatto la storia della televisione italiana. E non è l'unica fiction in arrivo. Spazio anche a L'amica geniale 4 e Don Matteo 14. Quanto all'intrattenimento in arrivo:

Tale e quale show con Carlo Conti;

The Voice Kids con Antonella Clerici;

Stanotte a… con Alberto Angela;

Affari tuoi con Stefano De Martino;

L'eredità con Marco Liorni da dicembre.

Una novità sembra attendere Marco Liorni. Il conduttore, infatti, lascerà Italiasì per Il sabato in diretta, in onda sempre il sabato pomeriggio. Sarà affiancato da Emma D'Aquino. Dal lunedì al venerdì, invece, spazio al consueto appuntamento con La vita in diretta di Alberto Matano. Per quanto riguarda la seconda serata, vedremo:

XXI Secolo con Francesco Giorgino in onda il lunedì;

Porta a Porta con Bruno Vespa in onda il martedì, il mercoledì e il giovedì;

Tv7 in onda il venerdì.

La programmazione di Rai2, Andrea Perroni e Carolina Di Domenico al posto di Fiorello

Novità anche nella programmazione di Rai2. Il "mattin show" di Fiorello, Viva Rai2, sarà sostituito da Binario due, programma condotto da Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. A partire dal 7 novembre, Antonino Monteleone condurrà in prima serata L'altra Italia. Spazio anche alla fiction con The good doctor e L'ispettore Stucky interpretato da Giuseppe Battiston. Tra le conferme:

Belve condotto da Francesca Fagnani;

La fisica dell'amore di Vincenzo Schettini;

Tango di Luisella Costamagna in onda dal 13 settembre.

Su Rai2 verrà concesso ampio spazio anche allo sport. Il programma Novantesimo minuto andrà in onda sabato, domenica e lunedì in seconda serata. Non mancheranno gli appuntamenti legati al tennis tra le Atp Finals e la Coppa Davis.

Rai3 e il nuovo programma di Serena Bortone

Era già nell'aria e i primi dettagli trapelati sui nuovi palinsesti sembrano confermarlo: il programma "Che sarà…" non tornerà in autunno. Per Serena Bortone un nuovo programma di cultura che andrà in onda il sabato alle ore 20:15. Tra le novità, il ritorno di Roberto Saviano con il programma Insider e un nuovo programma per Massimo Giletti che avrà inizio il 30 settembre. Il sabato in prima serata La confessione di Peter Gomez. In access prime time spazio a In arte Morgan con Marco Castoldi e Via dei matti numero zero con Stefano Bollani. Domenica, in seconda serata, Magistrati, programma che approfondisce la professione dei giudici e Detective programma in collaborazione con la Polizia di Stato. Nel palinsesto di Rai3 anche il cinema d'autore con Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti, Rapito di Marco Bellocchio e Siccità di Paolo Virzì. Tra i ritorni:

Report dal 27 ottobre;

Presadiretta dall'1 settembre;

Le ragazze con Francesca Fialdini;

Amore criminale con Veronica Pivetti;

Chi l'ha visto con Federica Sciarelli;

Donne sull'orlo di una crisi di nervi con Piero Chiambretti;

Splendida Cornice con Geppi Cucciari;

FarWest con Salvo Sottile in partenza l'11 ottobre;

Quinta dimensione con Barbara Gallavotti;

Agorà con Roberto Inciocchi;

Mixer Storia con Giovanni Minoli dal 7 ottobre;

Petrolio di Duilio Giammaria.