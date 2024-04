video suggerito

Claudio Gioè sarà Mike Bongiorno nella serie Rai dedicata al conduttore L'attore Elia Nuzzolo, invece, interpreterà Mike Bongiorno da adolescente. Le riprese della serie Mike avranno inizio giovedì 18 aprile.

A cura di Daniela Seclì

Claudio Gioè interpreterà Mike Bongiorno nella serie Rai dedicata all'amatissimo conduttore scomparso l'8 settembre 2009. L'attore, che in queste settimane stiamo vedendo su Rai1 nella serie Makari, inizierà le riprese tra pochissimo. Gli attori sono attesi sul set da giovedì 18 aprile. La location è Torino, ma alcune riprese dovrebbero essere effettuate anche a Sofia, in Bulgaria.

Claudio Gioè è Mike Bongiorno, al via a Torino le riprese della serie

Dunque, da giovedì 18 aprile, avranno inizio a Torino le riprese della serie dedicata a Mike Bongiorno, che sarà composta da quattro puntate. Si chiamerà Mike e sarà diretta da Giuseppe Bonito. La location, Torino, non è casuale. È la città in cui il conduttore andò a vivere, ancora bambino, dopo essere nato a New York. Era il 1924, sono trascorsi cento anni. Come precisato, Claudio Gioè interpreterà Mike Bongiorno in età adulta.

Elia Nuzzolo interpreta Mike Bongiorno da adolescente

L'attore Elia Nuzzolo interpreterà Mike Bongiorno da adolescente

Elia Nuzzolo, 24 anni, interpreterà Mike Bongiorno negli anni dell'adolescenza. Come riporta La Nazione, l'attore si è detto onorato di questo ruolo. Aveva solo 9 anni quando Mike Bongiorno è morto. Dunque, conosce il conduttore soprattutto grazie ai racconti dei suoi genitori:

Per me è un grande onore e onere raccontare la parabola di un grande personaggio che è ancora nel cuore di tanti italiani. La sua è una storia incredibile, non sapevo del periodo di detenzione nei campi di concentramento prima del ritorno negli Stati Uniti.

Quindi ha ringraziato la sua insegnante di recitazione, che gli ha permesso di appassionarsi a quest'arte, quando lui per primo la riteneva lontana dal suo modo di essere: "L’idea di diventare attore mi sembrava lontana ma è stata la mia insegnante a spronarmi, convincendomi a provare in un’accademia di recitazione".