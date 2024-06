Serena Bortone dimezzata nei palinsesti Rai dopo il caso Scurati, andrà in onda solo il sabato

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Dopo quanto è accaduto lo scorso aprile con il Caso Scurati, di cui è stata parte attiva, Serena Bortone vedrà dimezzata la sua presenza nei palinsesti Rai. La giornalista, infatti, non andrà in onda due volte nel fine settimana, come è accaduto nella stagione televisiva appena trascorsa, ma le sarà lasciato solo uno spazio nell'access prime time del sabato.

Dimezzata la presenza di Serena Bortone in Rai

A partire dal 14 settembre, quindi, Serena Bortone tornerà in tv con il suo Che sarà, di cui è alla conduzione dallo scorso anno, da quando Massimo Gramellini è passato a La7, ma non è stato riconfermato il doppio appuntamento nel fine settimana, con la messa in onda della puntata domenicale. Stando a quanto appreso da Repubblica, sarebbe una scelta ponderata dalla Rai a seguito di quanto è accaduto con il caso Scurati.

La giornalista, infatti, ha denunciato prima sui suoi social poi anche in diretta televisiva la censura dello scrittore, ospite del suo programma con un monologo sul 25 aprile, da lei, poi, prontamente letto. Una "punizione" si legge sulla testata, che arriva dopo il procedimento disciplinare aperto dall'azienda sul conto della giornalista e che lei stessa aveva commentato dicendo: "Voglio molto bene a quest'azienda. Ci sono nata, cresciuta, mi ha valorizzata. Ho potuto fare tante cose belle e vorrei continuare a farle con dignità e libertà".

Le altre novità nel palinsesto di Rai3

Lo spazio che prima era di Bortone, nel pre serale della domenica, potrebbe essere affidato a Luisella Costamagna. Altri, i movimenti ai piani alti di Viale Mazzini per questa nuova stagione televisiva. Pare, infatti, che Massimo Giletti abbia conquistato la prima serata di Rai3, il lunedì, a seguito dello spostamento di Far West di Salvo Sottile al venerdì. Sempre sulla terza rete, tornerà anche Piero Chiambretti e il suo Donne sull'orlo di una crisi di nervi, le cui puntate andate in onda questa primavera, non hanno certamente brillato sul fronte degli ascolti.