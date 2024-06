video suggerito

Serena Bortone punita dalla Rai, per lei un nuovo programma ma “non potrà parlare di politica” Nei palinsesti della prossima stagione compare Serena Bortone, stando alle indiscrezioni per lei un nuovo programma al sabato sera di Rai3 che sa tuttavia di punizione: “Non potrà parlare di politica, ma solo di filosofia e cultura”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serena Bortone sarà in onda anche nella prossima stagione. La conduttrice, al centro delle polemiche degli ultimi mesi, andrà in onda su Rai3 con un nuovo programma al sabato sera. Non "Chesarà…", il titolo che ha segnato il finale di stagione televisiva che ci siamo appena lasciati alle spalle per la vicenda Scurati e i suoi effetti, ma una nuova trasmissione nel sabato sera di Rai3. La conferma è arrivata dopo la presentazione dei palinsesti Rai per la prossima stagione al Cda. Una buona notizia, che smentisce le voci di un'esclusione dai palinsesti a seguito del provvedimento disciplinare, ma c'è un ma.

Pare infatti che le condizioni imposte a Bortone per il nuovo programma siano molto restrittive. Scrive Repubblica questa mattina che "Per punire Serena Bortone […] TeleMeloni ha deciso di condannarla a un lento oblio catodico". Riporta il quotidiano che alla conduttrice è stato assegnato un nuovo format curato dalla direzione Day Time – nei giorni scorsi ha incontrato Angelo Mellone – in cui "non potrà parlare di politica. Un divieto tassativo, esplicitato ieri nel Cda chiamato a prendere atto dei palinsesti autunnali".

"Bortone potrà parla solo di filosofia e cultura"

"Filosofia e cultura", i soli temi dei quali Bortone dovrebbe potersi occupare stando ai nuovi paletti imposti dall'azienda. Difficile capire come questo si possa controllare, ma tra i paletti imposti dall'azienda ci sarebbe il divieto tassativo di invitare esponenti di partito e parlare di governo e opposizioni. Insomma, di fatto una gabbia nella quale la Rai starebbe mettendo Serena Bortone, data l'effettiva impossibilità di licenziarla, essendo lei una giornalista dipendente del servizio pubblico.

Roberto Sergio: "Bortone doveva essere licenziata"

Ricordiamo che solo alcune settimane fa l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio aveva ripercorso la sua vicenda, sottolineando appunto che, stando al regolamento aziendale Bortone doveva essere licenziata e sottolineando, dunque, che l'azienda l'abbia sostanzialmente graziata. Dal canto suo la conduttrice ha preferito non esprimersi pubblicamente sulla vicenda e con la presentazione alla stampa dei palinsesti Rai del 18 luglio ci saranno nuovi dettagli.