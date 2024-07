video suggerito

“Serena Bortone rifiuta il programma in Rai”: l’indiscrezione sul futuro della conduttrice Secondo quanto riferisce TvBlog Serena Bortone avrebbe rifiutato il programma del sabato sera di Rai 3. La giornalista e conduttrice ha un contratto a tempo determinato in Rai. E adesso? Futuro a rischio? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Serena Bortone non accetterà di condurre il programma culturale a lei destinato per la prossima stagione su Rai3, al sabato sera. Come è noto, dopo lo stop di Chesarà…, a Serena Bortone era destinato un programma nell'access time del sabato sera che però non si occupasse di politica ma solo di cultura e società. Serena Bortone, però, avrebbe rifiutato il programma e, come rivela TvBlog, la motivazione sarebbe da ritrovarsi proprio per quel paletto che le sarebbe imposto: parlare di tutto, meno che di politica.

L'indiscrezione arriva a sei giorni dalla sospensione

Indiscrezioni che arrivano a pochi giorni dalla sanzione disciplinare comminata dall'azienda del servizio pubblico proprio ai danni della giornalista: sei giorni di sospensione dopo il caso del monologo di Antonio Scurati per la quale, come aveva ricordato l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio, la giornalista avrebbe dovuto affrontare procedura di licenziamento da regolamento aziendale. La giornalista, infatti, aveva pubblicato un tweet contro l'azienda che aveva di fatto aperto il caso su una possibile censura del servizio pubblico nei confronti dello scrittore Antonio Scurati, che avrebbe dovuto leggere un monologo sul 25 aprile nella sua trasmissione del weekend, "Chesarà…". Lo stesso monologo era stato poi letto dalla stessa Serena Bortone.

Il futuro di Serena Bortone è incerto

Il futuro di Serena Bortone, adesso, è poco chiaro. La giornalista e conduttrice è assunta con contratto indeterminato in Rai. Gli scenari sono tutti ipotetici. Potrebbe restare ‘a disposizione' dell'azienda, potrebbe ricevere un'offerta di conduzione differente oppure potrebbe anche trovare spazio altrove. Per lungo tempo, si è parlato della possibilità che la giornalista possa andare verso il nuovo polo di Discovery, ma lo stesso editore aveva negato ogni contatto. Anche Urbano Cairo, alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione di La7, ha dichiarato di non aver avuto contatti con la giornalista.