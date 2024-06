video suggerito

Serena Bortone sarà sostituita da Maria Latella, Antonino Monteleone dalle Iene passa alla Rai Stando ad alcune indiscrezioni, Maria Latella potrebbe prendere il posto di Serena Bortone su Rai3 nel sabato sera. La domenica, al momento, è ancora un’incognita, sebbene pare che possa essere dato più spazio a Report. Intanto, si parla di nuovi arrivi in Rai, come quello di Antonino Monteleone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

I palinsesti Rai verranno presentati tra qualche settimana e, intanto, i movimenti ai piani alti di Viale Mazzini sono più che frenetici. L'incognita più grande da risolvere, a quanto pare, è la collocazione di Serena Bortone che, dopo il caso Scurati, per il quale è sotto provvedimento disciplinare potrebbe essere relegata ad un solo giorno di messa in onda. Intanto altri nomi si fanno largo come quello di Maria Latella e Antonino Monteleone.

Maria Latella al sabato sera su Rai 3

Stando alle prime indiscrezioni, sembrerebbe che la Rai abbia offerto a Maria Latella, giornalista nota per aver lavorato anche in altre testate giornalistiche, un programma nel palinsesto di Rai3 al sabato sera. Sarebbe arrivata anche la conferma da parte della diretta interessata, ma il format sarebbe ancora da definire con precisione. Se il sabato sera sarà occupato, verosimilmente dal nuovo programma affidato a Latella, è ancora in forse la presenza di Serena Bortone la domenica sera, spazio che occupava con il suo Che sarà, e che invece potrebbe essere affidato a Sigfrido Ranucci con il suo Report che, quindi, potrebbe anche avere un più spazio rispetto a quello avuto finora, nel quale comunque il programma di inchiesta si è saputo muovere agilmente.

Le novità dei palinsesti Rai

Tra le novità che, invece, sarebbero previste per la prossima stagione tv, ci sarebbe il passaggio di Antonino Monteleone da Le Iene alla Rai. Lo spazio a lui dedicato sarebbe quello del giovedì sera su Rai2, si tratta di una trasmissione incentrata sull'inchiesta e l'attualità. Infine, confermato Piero Chiambretti con il suo show su Rai3 e in via di definizione anche Massimo Giletti, il cui impegno deve essere ancora stabilito, ma potrebbe rientrare nel genere dell'infotainment, quindi non solo informazione, ma anche intrattenimento e spettacolo.