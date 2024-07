video suggerito

Cosa farà Massimo Giletti su Rai3, nel nuovo programma l’atmosfera di Che tempo che fa di Fabio Fazio Trapelano i primi dettagli del nuovo programma di Massimo Giletti. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, il titolo della trasmissione sarà “Lo stato delle cose”, andrà in onda il lunedì sera e riporterà su Rai3 l’atmosfera di Che tempo che fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

117 CONDIVISIONI condividi chiudi

Trapelano i primi dettagli sul nuovo programma di Massimo Giletti. Il conduttore sarà tra i volti della nuova programmazione di Rai3. Secondo un'anteprima pubblicata da TvBlog, il giornalista potrebbe essere destinato a prendere il posto che fu di Fabio Fazio, con un programma che presenta una continuità con Che tempo che fa. Il titolo della trasmissione sarà Lo stato delle cose e dovrebbe andare in onda a partire da settembre, ogni lunedì in prima serata.

Lo stato delle cose è il nuovo programma di Massimo Giletti su Rai3

Secondo TvBlog, il programma Lo stato delle cose presenterà degli elementi di continuità con il programma che Fabio Fazio conduceva su Rai3, Che tempo che fa. Proprio come accadeva per il programma che ha lasciato la Rai per il Nove, anche Lo stato delle cose sarà realizzato dalla direzione cultura della Rai diretta da Silvia Calandrelli. Inoltre, il progetto sarà seguito dalla stessa persona che seguiva il programma di Fabio Fazio, dunque la vice direttrice Rosa Anna Pastore.

Di cosa parla la trasmissione di Giletti

L'anteprima diffusa da TvBlog rivela anche un altro dettaglio. Il programma Lo stato delle cose condotto da Massimo Giletti "riporterà i temi, gli umori, l’ambiente ed in sostanza il mood che erano la base e le fondamenta di Che tempo che fa". Dunque, un progetto che coniuga l'informazione con momenti dedicati al dibattito e all'intrattenimento. Venerdì 19 luglio saranno presentati i palinsesti Rai della nuova stagione. Secondo i primi dettagli trapelati, non mancheranno le novità. Tra i nomi che caratterizzeranno la programmazione in arrivo sul piccolo schermo spiccano quello di Stefano De Martino, che condurrà Affari tuoi, ma anche Roberto Saviano, Peter Gomez. E poi la novità del mattino di Rai2: Andrea Perroni e Carolina Di Domenico al posto di Fiorello, Biggio e Casciari.