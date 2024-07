video suggerito

Fiction e serie Rai 2024/2025: da L'amica geniale 4 a Mare Fuori 5 e Mina Settembre, cosa vedremo in tv Nella nuova stagione televisiva Rai sono previsti i ritorni di grandi titoli con nuove stagioni di serie tv e un gran numero di novità: l'elenco delle fiction e tv movie in uscita sui canali Rai e su Raiplay annunciati durante la presentazione dei Palinsesti 2024/2025.

A cura di Gaia Martino

Venerdì 19 luglio 2024 sono stati presentati i palinsesti Rai per la nuova stagione televisiva, 2024/2025. Nuove stagioni delle fiction più amate dai telespettatori e tante novità: ecco cosa vedremo da autunno 2024 in tv.

Le proposte fiction e tv movie per l'Autunno 2024

La nuova proposta per le fiction Rai debutterà lunedì 26 agosto 2024 con i nuovi episodi della soap di successo ambientata a Napoli, Un posto al sole, in onda su Rai3. Lunedì 9 settembre riprenderà la messa in onda Il paradiso delle signore, dal 12 settembre Kostas con Stefano Fresi, dal 15 settembre Sempre al tuo fianco, un nuovo drama con Ambra Angiolini. Dal 16 settembre partirà Brennero, novità Rai con Elena Radonicich e Matteo Martari. A fine settembre, su Rai Play, uscirà Nudes 2.

Un posto al sole

Il 17 ottobre 2024 torna con la quattordicesima stagione Don Matteo 4. Per lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2024 è in programma la messa in onda di Mike, dedicato a Mike Bongiorno: Claudio Gioè ripercorrerà non solo la storia professionale e privata del re del telequiz e del medium televisivo, ma anche quella dell’evoluzione della cultura popolare italiana. Lunedì 28 ottobre riprenderanno le indagini per Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci: su Rai1 tornerà in onda I casi di Teresa Battaglia –Ninfa dormiente. Per fine ottobre è in programma l'uscita su RaiPlay di Never too late.

Domenica 3 novembre andrà in onda il tv movie Tutto a posto, il 6 novembre partirà la serie Stucky con Valerio Attanasio alla regia. Il 10 novembre è in programma il film Questione di stoffa, per l'11 novembre il ritorno atteso della serie tv ispirata ai romanzi di Elena Ferrante, L’amica geniale – Storia della bambina perduta con Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni. Martedì 19 novembre è in programma il legal drama Libera con Lunetta Savino, dal 24 novembre tornerà con una seconda stagione Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso con Massimiliano Gallo.

L'amica geniale 4

Lunedì 16 e martedì 17 dicembre è in programma la messa in onda di Leopardi – Il poeta dell’infinito, per lunedì 23 dicembre la messa in onda della commedia di Eduardo De Filippo, Questi fantasmi!.

Le serie tv e i film Rai in uscita nel 2025

Grandi eventi sono in programma anche per il 2025. Nella seconda parte della stagione televisiva andrà in onda la nuova fiction Rai Belcanto, con Carmine Elia alla regia e Vittoria Puccini protagonista. In programma per il nuovo anno anche Carosello che racconta la trasmissione mito della Rai in onda tra la fine degli anni '50 e i '70. Tra le novità anche Fuochi d’artificio, film ispirato al romanzo omonimo di Andrea Bouchard, poi Il conte di Montecristo, nuova grande coproduzione internazionale a guida italiana diretta dal premio Oscar Bille August. Altri due grandi titoli, tanto attesi dai telespettatori Rai, sono in programma nella prossima stagione televisiva, parliamo di Mare Fuori 5 e Mina Settembre.

Mina Settembre