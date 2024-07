video suggerito

Palinsesti La7 2024/2025: arriva Flavio Insinna, Enrico Mentana resta Tutto quello che c’è da sapere sui palinsesti La7 2024/2025. La stagione riparte il 9 settembre: confermatissimi Enrico Mentana, Lilli Gruber, David Parenzo, Tiziana Panella, Corrado Formigli e Giovanni Floris. Flavio Insinna è la novità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per presentare la nuova stagione di La7, al via il 9 settembre 2024, Urbano Cairo ha presentato i palinsesti 2024/2025. Tra le novità più attese della prossima stagione c'è sicuramente l'annuncio di Flavio Insinna, in onda da lunedì al sabato, con un game show pre-serale che sarà ispirato a Family Feud. Confermato anche Enrico Mentana al timone della testata giornalistica di La7 fino alla stagione 2025/2026.

Il prime time settimanale di La7

Il prime time settimanale si conferma in tutto e per tutto senza sostanziali novità: lunedì (dal 16 settembre) ritorna La Torre di Babele di Corrado Augias, che firma per il secondo anno il suo fortunato programma. Martedì (dal 17 settembre) DiMartedì, il talk show di politica, attualità ed economia condotto da Giovanni Floris. Mercoledì (dal 9 ottobre) Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo, un viaggio nei momenti cruciali della storia. Giovedì (dal 12 settembre) torna Piazzapulita e di Corrado Formigli. Venerdì (dal 13 settembre) Propaganda Live con Diego Bianchi (Zoro). Da domenica 14 settembre torna anche In Altre Parole di Massimo Gramellini con Roberto Vecchioni. Confermati gli speciali di Alessandro Barbero e le nuove inchieste di 100 minuti. Tra le novità: due speciali condotti da Ezio Mauro su Lenin e Navalny.

Il daytime settimanale di La7

La stagione del daytime settimanale riparte dal 9 settembre con Omnibus condotta a turno da Gaia Tortora, Alessandra Sardoni, Edgardo Gulotta, Frediano Finucci e Andrea Pennacchioli. A seguire Coffee Break con Andrea Pancani. Urbano Cairo sottolinea il successo di David Parenzo alla guida de L’Aria che tira e di Tiziana Panella a Tagadà. Confermati anche Alessio Orsingher e Luca Sappino con la storia di C’era una volta il Novecento. Dal 9 settembre torna anche Lilli Gruber e il suo Otto e mezzo, che ha concluso la sua stagione migliore di sempre. Lo sport: Coppa del Mondo di Ginnastica Ritmica. Nella prossima stagione sono confermate le migliori partite della Saudi League trasmesse su La7, La7d e La7.it. Il Palio di Siena con la cronaca di Pierluigi Pardo confermato anche al 16 agosto.

Leggi anche Flavio Insinna passa a La7, condurrà il game show Family Feud prima del TgLa7

Cinema e fiction: la programmazione

Annunciati anche film e serie tv: The Loudest voice – Sesso e potere con Russell Crowe, vincitore del Golden Globe. I film di Wim Wenders Buena Vista Social Club e l’edizione rimasterizzata di Il cielo sopra Berlino, Diana – la storia segreta di Lady D con Naomi Watts, Noah con Russell Crowe, il Caso Spotlight con Michael Keaton e Rachel McAdams, il documentario di Kasia Smutniak Mur e molti altri.