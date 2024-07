video suggerito

Flavio Insinna passa a La7, condurrà il game show Family Feud prima del TgLa7 Ai palinsesti La7 2024/2025 Urbano Cairo ha annunciato il colpo Flavio Insinna per la fascia pre-serale. Condurrà Family Feud, già utilizzato in Italia con i nomi di “Tuttinfamiglia” e “Tutti x Uno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ai palinsesti La7 2024/2025 Urbano Cairo ha annunciato il colpo Flavio Insinna per la fascia pre-serale. Il conduttore è stato corteggiato a lungo, come confermato dallo stesso editore. Insinna condurrà la versione italiana di Family Feud, un game show per famiglie estremamente popolare negli Stati Uniti. Andrea Salerno, direttore editoriale di La7, rivela che il conduttore sta aiutando anche per quanto riguarda la fase di scrittura dello show.

L'annuncio: "Flavio Insinna arriva a La7"

Urbano Cairo conferma così il passaggio di Flavio Insinna su La7, ammettendo di avere aspettative alte pur non prefissando alcun tipo di obiettivi per "ragioni scaramantiche": "Insinna lo conosce benissimo Andrea Salerno, sono vecchi amici. Andrea ha parlato con lui più volte per cercare di portarlo da noi. Lo scorso anno ci parlammo lungamente. Abbiamo aspettative elevate su Flavio Insinna ma non ci poniamo obiettivi, perché la fascia oraria è complessa e il programma è spalmato su sei giorni, quindi ha bisogno di crescere". Andrea Salerno racconta: "Una sfida tra famiglie che riguarda sondaggi sul Paese. Flavio ha bisogno del vestito giusto ed è questa la sfida che lo ha appassionato di più. Mettersi a scrivere con noi questo programma".

Che cos'è Family Feud

Family Feud è un game show televisivo a premi statunitense ideato da Mark Goodson. Lo show si compone di una competizione tra due famiglie chiamate ad indovinare le risposte più comuni date dagli statunitensi durante alcuni sondaggi di opinione. Il format è stato già utilizzato in Italia con discreti risultati e con i seguenti nomi "Tuttinfamiglia" e "Tutti x Uno". Attualmente, il conduttore del format originale è il popolarissimo Steve Harvey. La rivista Tv Guide, nel 2013, ha incluso Family Feud tra i 60 migliori game show della storia della televisione americana.