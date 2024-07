video suggerito

Pino Insegno condurrà Il Buono, il Brutto e il Cattivo: lo sbarco in prima serata su Rai1 dal 2025 Come anticipato dallo stesso Pino Insegno, a partire dal 2025 il conduttore di Reazione a catena sbarcherà in prima serata con uno show su Rai1: il titolo previsto è Il Buono, il Brutto e il Cattivo.

A cura di Stefania Rocco

Dopo la parentesi con Il Mercante in Fiera e l’esperienza al timone di Reazione a catena, Pino Insegno si prepara allo sbarco in prima serata. Come confermato in occasione della conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Rai 2024/2025 da Napoli, al conduttore sarà affidato uno dei titoli previsti per la prima serata di Rai1 del prossimo anno: si tratta dello show Il Buono, il Brutto e il Cattivo.

Il Buono, il Brutto e il Cattivo su Rai1 con Pino Insegno

Secondo quanto già anticipato da Rai, Il Buono, Il Brutto e il Cattivo vedrà tre amici (uno dei quali è Insegno) sfidarsi in una gara che decreterà il film più bello tra quelli da loro proposti. Prevista la presenza di diversi ospiti legati ai film proposti dai tre che avranno il compito di rappresentare le pellicole in gara, diventando così testimonial del film e di colui che lo ha proposito. Prevista, inoltre, la presenza di tre “autorevoli e cattivissimi” giurati. Sarà il pubblico a casa a decidere il vincitore.

Pino Insegno con Reazione a Catena e la staffetta con Marco Liorni

La messa in onda de Il Buono, il Brutto e il Cattivo è prevista per il 2025 in una collocazione ancora da definire, sebbene sia certa la prima serata. Intanto, Insegno proseguirà l’esperienza alla conduzione del preserale Reazione a Catena, gioco di cui è tornato al timone dopo anni di assenza. Il quiz di Rai1 andrà in onda fino all'inizio di settembre, data in cui Insegno cederà il posto a Marco Liorni che torna al comando de L'Eredità. Liorni, come annunciato nel corso della conferenza stampa odierna, sarà inoltre il conduttore dello show di Capodanno di Rai1 dalla Calabria. Il presentatore prende il posto di Amadeus, ex conduttore di Sanremo passato a Warner Bros Discovery a partire da quest'anno. Amadeus sarà il volto di punta del Nove.