Pino Insegno nel promo di Reazione a catena: "Voglio fare il conduttore, l'ho già fatto" In onda su Rai1 il primo promo della nuova edizione di Reazione a catena con Pino Insegno. Il conduttore si appresta a condurre la nuova stagione del celebre game show.

A cura di Stefania Rocco

Pino Insegno sbarca nel primo promo della nuova edizione di Reazione a catena, il game show di Rai1 che si appresta a condurre dopo le polemiche che avevano circondato il debutto al timone de Il mercante in fiera su Rai2, contraddistinto da ascolti particolarmente bassi. A partire dalla prossima stagione televisiva, però, Insegno sarà promosso sulla prima rete del servizio pubblico. È in onda in questi giorni il primo promo di Reazione a catena che lo vede protagonista.

Pino Insegno nel promo di Reazione a catena

Nell’ironico promo di cui è protagonista, Insegno si cimenta con poco successo nell’inedito ruolo di concorrente. Di fronte alla prima risposta sbagliata, però, si difende: “Sentite, io non lo so fare il concorrente”. E quando gli chiedono a quale ruolo ambisca, risponde: “Il conduttore, l’ho già fatto”. “Le faremo sapere”, è il commento della voce fuori campo che conclude lo spot. Insegno si riferisce chiaramente alle precedenti edizioni del format da lui condotte: era già stato al timone di Reazione a catena dal 2010 al 2013, prima di essere sostituito con Amadeus. Insegno prenderà il posto di Marco Liorni che conduce Reazione a catena dal 2019.

Il flop de Il mercante in fiera e l’uscita da L’eredità

Insegno – non senza polemiche data l’amicizia che lo lega alla premier Giorgia Meloni – è rientrato in Rai a partire dalla stagione tv Ion corso con l’esperimento, rivelatosi poco fortunato, che l’aveva visto riportare in onda Il mercante in fiera, trasmesso su Rai2. I bassi ascolti registrati aveva convinto la rete a non riproporre il format, con Insegno che sarebbe dovuto passare a condurre L’Eredità. Il passaggio non c’è stato: com’è noto, le polemiche aveva avevano accolto la notizia dello sbarco di insegno al timone del format, aveva spinto la rete e la società di produzione ad affidare il titolo a Marco Liorni. A Insegno è quindi andata la nuova edizione di Reazione a catena, altro storico titolo di Rai1 che tornerà in onda a partire dall’inizio di luglio 2024.