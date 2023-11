Marco Liorni verso L’Eredità lascerà Reazione a Catena: “Quel titolo deve finire a Pino Insegno” Stando alle ultime ricostruzioni sul futuro incerto di Pino Insegno, sembra che i vertici Rai abbiano acconsentito a spostare Liorni a L’Eredità, per il quale è un volto ben accetto anche dalla casa di produzione, consentendo ad Insegno di prendere possesso di Reazione a Catena, “sua vecchia ossessione”.

A cura di Giulia Turco

Ancora in bilico il futuro di Pino Insegno in casa Rai. Dopo il flop de Il Mercante in Fiera, il conduttore tramite il suo manager ha avanzato la proposta di diventare il nuovo volto di Reazione a Catena, format al quale sarebbe affezionato. A quanto pare la Rai avrebbe deciso di accettare, garantendo ad Insegno continuità con gli impegni lavorativi fino a giugno 2024.

Rai avrebbe accettato le volontà di Insegno

“Se la Rai accetterà questa proposta, allora non ci saranno conseguenze, altrimenti ci faremo sentire nelle sedi competenti”, ha tuonato qualche giorno prima Diego Righini, manager dell’artista. Ora, secondo Dagospia, pare che la Rai abbia accolto le richieste di Pino Insegno e che abbia accettato di garantirgli la conduzione di Reazione catena, “sua vecchia ossessione”, e non solo. “Il conduttore tra gennaio e giugno non intende stare fermo, dovrebbe ottenere la conduzione di una serata evento (in tema di celebrazioni) su Rai 1”, si legge nell’articolo di Giuseppe Candela, “e un programma radiofonico su Radio Rai”.

Marco Liorni dovrà lasciare a Insegno Reazione a Catena

Sarà difficile scollare il volto affezionato di Marco Liorni dal programma che ha condotto per più edizioni in assoluto (ha ben seicento puntate all’attivo, con un totale di cinque edizioni). “Marco Liorni avrebbe continuato volentieri il suo impegno, forte anche dell’allungamento fino a dicembre e degli ascolti record”, aggiunge Dagospia, ma pare che la decisione in merito sia già stata presa dalla Rai. “Quel titolo dovrà finire nelle mani di Insegno, da qui lo spostamento di Liorni alla guida de L’Eredità”, per la quale la casa di produzione Banijay ha posto un veto su Pino Insegno. Quella di Liorni sarebbe "un'ipotesi che avrebbe ottenuto l'ok della casa di produzione Banijay e di Rai Pubblicità". Discorso diverso invece per Reazione a Catena, che è un titolo di proprietà Rai e dunque sul quale i vertici della tv pubblica hanno piena possibilità di manovra.