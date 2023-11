“Ultimo cantante antipatico?” la risposta a Reazione a Catena imbarazza Marco Liorni Momento piuttosto esilarante a Reazione a Catena. Durante l’Intesa Vincente, per far indovinare la parola Ultimo, le concorrenti l’hanno associata ad una descrizione piuttosto particolare che ha imbarazzato il conduttore Marco Liorni.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di mercoledì 1 novembre di Reazione a Catena ha regalato ai telespettatori un momento, involontariamente, esilarante. Durante lo spazio dedicato ad uno dei giochi più amati del programma, ovvero L'Intesa Vincente, in cui i concorrenti sono chiamati ad indovinare una parola nel minor tempo possibile, è spuntato il nome di uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano, ovvero Ultimo, ma il ragionamento utilizzato per arrivarci ha imbarazzato il conduttore Marco Liorni.

La risposta imbarazzante ad Intesa Vincente

Poco più di trenta secondi di tempo e una parola da indovinare per le concorrenti in gara a Reazione a Catena nella puntata di Ognissanti e il termine in questione è "ultimo". I secondi passano veloci e, come richiede il gioco, è necessario che due membri del trio si scambino informazioni puntuali per far comprendere all'altro componente quale sia la parola da indovinare. Ed è così che si assiste ad un botta e risposta inaspettato. Una delle concorrenti, Martina inizia dicendo: "Chi è", l'amica risponde: "Cantante" e di nuovo Martina aggiunge: "Antipatico". Valeria, deputata ad indovinare, preme il pulsante e pronuncia: "Ultimo", aggiudicandosi così la parola. Marco Liorni, che ha assistito al siparietto, non ha potuto far altro che commentare, piuttosto imbarazzato: "Ma come antipatico?".

Un momento particolarmente esilarante che, infatti, ha imbarazzato il conduttore, pronto ad arginare l'involontaria gaffe delle concorrenti passando alla parola successiva da indovinare. La risposta, d'altronde, ha fatto particolare scalpore perché potrebbe rientrare nella narrazione, ormai assai nota, per cui il cantante romano, tra i più seguiti della sua generazione di artisti, abbia fatto parlare di sé per le questioni relative alle polemiche sollevate durante le sue partecipazioni a Sanremo.